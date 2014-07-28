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Додано: Сер 19 чер, 2019 12:04
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
обязательную продажу валютной выручки отменили, думай те
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Додано: Сер 19 чер, 2019 12:28
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Сер 19 чер, 2019 12:33
нам не страшен серый волк, серый волк
Отмена обязательной продажи иностранной валюты — это существенный шаг
навстречу улучшению делового и инвестиционного климата в Украине, «который, возможно, приведет к уменьшению офшоризации расчетов у украинских экспортеров».
«Вместе с тем не следует ожидать, что соответствующее решение негативно повлияет на текущую курсовую стабильность, поскольку, по наблюдениям НБУ, бизнес сейчас продает около 90% валютных поступлений», — написал Данилишин.
Напомним, с 1 марта 2019 года норматив обязательной продажи валютных поступлений был уменьшен до 30%. Вчера в Нацбанке сообщили, что с 20 июня он будет отменен.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Сер 19 чер, 2019 14:23
Присоединяюсь.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Сер 19 чер, 2019 14:56
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