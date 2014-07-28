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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1558155915601561
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 12:04

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

обязательную продажу валютной выручки отменили, думай те
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Corpocrator
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 12:28

      kolyuchy написав:Наверно опоздал уже. Но если примите прогноз 26.65


    бывает
    не возражаю...
    Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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    Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 12:33

      Corpocrator написав:обязательную продажу валютной выручки отменили, думай те


    нам не страшен серый волк, серый волк :mrgreen:

    Отмена обязательной продажи иностранной валюты — это существенный шаг
    навстречу улучшению делового и инвестиционного климата в Украине, «который, возможно, приведет к уменьшению офшоризации расчетов у украинских экспортеров».

    «Вместе с тем не следует ожидать, что соответствующее решение негативно повлияет на текущую курсовую стабильность, поскольку, по наблюдениям НБУ, бизнес сейчас продает около 90% валютных поступлений», — написал Данилишин.

    Напомним, с 1 марта 2019 года норматив обязательной продажи валютных поступлений был уменьшен до 30%. Вчера в Нацбанке сообщили, что с 20 июня он будет отменен.
    Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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    Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 14:23

      prodigy написав:
        kolyuchy написав:Наверно опоздал уже. Но если примите прогноз 26.65


      бывает
      не возражаю...

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      Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 14:56

        ЛАД написав:
        prodigy написав:
          kolyuchy написав:Наверно опоздал уже. Но если примите прогноз 26.65


        бывает
        не возражаю...

        Присоединяюсь.


        Согласен)
        SAndriy1
         
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        Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 15:44

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        Faceless
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        Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 17:34

          Faceless написав:Зображення

        .... цього разу напрочуд гарна табличка! :D
        ...я ще три роки тому написав це:
        ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
        Долярчик
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        Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 18:36

          Долярчик написав:.... цього разу напрочуд гарна табличка! :D

        Поки юапрофі відпочиває, наразі ваш прогноз самий песимістичний, відстань від найближчого прогнозиста 19коп.
        Василь-Рівне - в ігнор forever!
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