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Додано: Сер 19 чер, 2019 12:04
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
обязательную продажу валютной выручки отменили, думай те
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Додано: Сер 19 чер, 2019 12:28
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Сер 19 чер, 2019 12:33
нам не страшен серый волк, серый волк
Отмена обязательной продажи иностранной валюты — это существенный шаг
навстречу улучшению делового и инвестиционного климата в Украине, «который, возможно, приведет к уменьшению офшоризации расчетов у украинских экспортеров».
«Вместе с тем не следует ожидать, что соответствующее решение негативно повлияет на текущую курсовую стабильность, поскольку, по наблюдениям НБУ, бизнес сейчас продает около 90% валютных поступлений», — написал Данилишин.
Напомним, с 1 марта 2019 года норматив обязательной продажи валютных поступлений был уменьшен до 30%. Вчера в Нацбанке сообщили, что с 20 июня он будет отменен.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Сер 19 чер, 2019 14:23
Присоединяюсь.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Сер 19 чер, 2019 14:56
Додано: Сер 19 чер, 2019 17:34
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 19 чер, 2019 18:36
Поки юапрофі відпочиває, наразі ваш прогноз самий песимістичний, відстань від найближчого прогнозиста 19коп.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
Додано: Чет 20 чер, 2019 08:28
пока выборы в вр, то будут, то не будут, значит курс выше 27 не уйдёт.
все партии сидят на мешках с бабосами. ждут когда эти бабосы выкинуть на покупку гречки.))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 20 чер, 2019 10:26
Слуга народа и оппоблок проходят без гречки. У них разный электорат, дружбу с РФ и бесплатную коммуналку больше никто кроме оппоблока не обещает, за них проголосуют без гречки, на юге и востоке хватает фанатов русского мира. У БЮТ своя фанатично-стабильная аудитория, которой для голосования гречка не нужна. Солидарность пролетела с гречкой, на президентских выборах думаете она их спасёт на парламентских? Имхо гречки не будет, всё и так понятно с точностью до каждого кресла, гречка никому не поможет. И что-то мне подсказывает кроме топ 100 бизнесменов денег особо ни у кого нет.
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