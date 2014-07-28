Додано: Чет 20 чер, 2019 08:28

пока выборы в вр, то будут, то не будут, значит курс выше 27 не уйдёт.

все партии сидят на мешках с бабосами. ждут когда эти бабосы выкинуть на покупку гречки.))

Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.