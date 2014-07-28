Додано: Чет 20 чер, 2019 15:26

Имхо, дно по баксу больше углубляться не будет (+-10коп не считаются), и сейчас самый сладкий момент для откупа

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин