vitaliian написав:
Слуга народа и оппоблок проходят без гречки. У них разный электорат, дружбу с РФ и бесплатную коммуналку больше никто кроме оппоблока не обещает, за них проголосуют без гречки, на юге и востоке хватает фанатов русского мира. У БЮТ своя фанатично-стабильная аудитория, которой для голосования гречка не нужна. Солидарность пролетела с гречкой, на президентских выборах думаете она их спасёт на парламентских? Имхо гречки не будет, всё и так понятно с точностью до каждого кресла, гречка никому не поможет. И что-то мне подсказывает кроме топ 100 бизнесменов денег особо ни у кого нет.
на этой ветке-выборы в ВР оффтоп...но если смотреть через призму влияния на курс гривны
кое кто из политологов считает, что "Голос" Вакарчука спонсировался Порохом для того чтобы отобрать голоса электората у Слуги Народа (возможно еще у БЮТ, Гриценко или Смешко)...по факту выходит, что "технический проэкт Голос" отбирает у самого Пороха и ЕС Порошенко вообще не попадет в новый парламент(вот будет облом Петру А П )
golos_vakarchuka_zabiraet_jelektorat_u_poroshenko__zhurnalist_n1168610
к тому же (тайный план и старые связи Вакарчука с Зеленским) Голос и Слуга Народа могут составить коалицию после попадания в ВР.
а что, прикольно...как говорил 2 месяца назад Савик Шустер: Украине нужна полная перезгрузка власти(включая партии и парламент)-люди старше 50 должны уйти на покой (в том числе и Тимошенко...ОК ее можно оставить , но остальных в сад)
минимум 10 лет ждать пока весь електорат ОБПЗЖ сойдет до 1% естественным путем...
курс гривны пробивает новое дно (после 26,22 20-21 мая и подскока до 27,08 в первые дни июня, курс 26,35 смотрится очень привлекательным для начала откупа)