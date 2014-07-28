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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Чет 20 чер, 2019 14:08
vitaliian написав: Игорь Алексеевич написав:
пока выборы в вр, то будут, то не будут, значит курс выше 27 не уйдёт.
все партии сидят на мешках с бабосами. ждут когда эти бабосы выкинуть на покупку гречки.))
Слуга народа и оппоблок проходят без гречки. У них разный электорат, дружбу с РФ и бесплатную коммуналку больше никто кроме оппоблока не обещает, за них проголосуют без гречки, на юге и востоке хватает фанатов русского мира. У БЮТ своя фанатично-стабильная аудитория, которой для голосования гречка не нужна. Солидарность пролетела с гречкой, на президентских выборах думаете она их спасёт на парламентских? Имхо гречки не будет, всё и так понятно с точностью до каждого кресла, гречка никому не поможет. И что-то мне подсказывает кроме топ 100 бизнесменов денег особо ни у кого нет.
на этой ветке-выборы в ВР оффтоп...но если смотреть через призму влияния на курс гривны
кое кто из политологов считает, что "Голос" Вакарчука спонсировался Порохом для того чтобы отобрать голоса электората у Слуги Народа (возможно еще у БЮТ, Гриценко или Смешко)...по факту выходит, что "технический проэкт Голос" отбирает у самого Пороха и ЕС Порошенко вообще не попадет в новый парламент(вот будет облом Петру А П )
golos_vakarchuka_zabiraet_jelektorat_u_poroshenko__zhurnalist_n1168610
к тому же (тайный план и старые связи Вакарчука с Зеленским) Голос и Слуга Народа могут составить коалицию после попадания в ВР.
а что, прикольно...как говорил 2 месяца назад Савик Шустер: Украине нужна полная перезгрузка власти(включая партии и парламент)-люди старше 50 должны уйти на покой (в том числе и Тимошенко...ОК ее можно оставить , но остальных в сад)
минимум 10 лет ждать пока весь електорат ОБПЗЖ сойдет до 1% естественным путем...
курс гривны пробивает новое дно (после 26,22 20-21 мая и подскока до 27,08 в первые дни июня, курс 26,35 смотрится очень привлекательным для начала откупа)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Чет 20 чер, 2019 15:01
prodigy написав:
курс гривны пробивает новое дно (после 26,22 20-21 мая и подскока до 27,08 в первые дни июня, курс 26,35 смотрится очень привлекательным для начала откупа)
Відкуп для яких задач?
Якщо хтось збирав гривню з осені/зими, то швидше за все вже декілька разів встиг відкупитись на минулих низах (хто на 26,2х, хто на 26,6х, а хто і на 27,хх бігав в обмінки, як олень).
Якщо для спекуляцій, так там своя стратегія.
Якщо зараз гривнедепо закінчилось - ну так, пощастило, що зараз дно.
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Додано: Чет 20 чер, 2019 15:26
Имхо, дно по баксу больше углубляться не будет (+-10коп не считаются), и сейчас самый сладкий момент для откупа
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Додано: Чет 20 чер, 2019 16:53
Офтоп.
Вирішив подивитись, шо там у радіво пікає. А там цирк шапіто: у враді тіпа 260 депутатів зареєсторовано, а реально тіпа голосує 25-30депутатів, решта, не голосує (та по тв-картинці їх і немає в залі).
Це просто цирк шапіто. За що вони отримують зарплату, і навіщо взагалі транслювати таке шапіто ще й по кількох каналах, Рада, 5канал, може ще десь, ну і радіво (трансляція - це ж теж гроші)?
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Додано: Чет 20 чер, 2019 17:02
prodigy написав:
на этой ветке-выборы в ВР оффтоп...но если смотреть через призму влияния на курс гривны
я после през.выборов политикой мало интересуюсь. Порох и Вакарчук ловят рыбу на одном электоральном поле. Как бы певец не слил свою полит силу в пользу ПАП как сделал Виталя с Ударом. Перезагрузка и реальные реформы должны вернуть доверие инвесторов к стране. Отраслей которым нужны инвестиции очень много (почти все), взять хотя бы курортную инфраструктуру которой в Украине нет, или изношенный парк ж/д вагонов. Всё это требует миллиардных вливаний, и если конкурент нашей Одессе курорты Грузии и Турции, то у железной дороги конкурентов нет, она обречена быть прибыльной если повернётся лицом к пассажиру.
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vitaliian
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Додано: Чет 20 чер, 2019 17:54
vitaliian
Офтоп.
"Порох и Вакарчук ловят рыбу на одном электоральном поле." - з цим згоден, може так і є, в соцмережах стрічконосії поміняли стрічки за пороха на стрічки за голос.
"Как бы певец не слил свою полит силу в пользу ПАП как сделал Виталя с Ударом." - я взагалі не розумію, в чому цимес, хіба що дійсно злити на користь - але якщо так, то це просто огидно. Вакарчук в раді вже був, про його досягнення в раді (кількість відвідувань ради, запропоновані закони, за що голосував, в яких комітетах був і з якими країнами дружив) можна почитати на офіційному сайті ради (або вікіпедія, стаття про вакарчука, в кінці посилання на сайт ради).
"у железной дороги конкурентов нет, она обречена быть прибыльной если повернётся лицом к пассажиру" - з дивану бачу таку картину:
вантажоперевезення прибуткові,
всякі хьондаї прибуткові,
приміські перевезення збиткові - тому що і вагони зношені, сервіс совковий, і ціни ймовірно відповідають стану вагонів і сервісу. Чи можна зробити прибутковими приміські перевезення? Хто зна, можливо, якщо запустити щось тіпа хьондай з відповідними цінами, тільки хто в тих теоретичних приміських хьондай буде їздити? Студенти/пенсіонери/малозабезпечені? А це ймовірно основний контингент приміських електричок. Отож...
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