RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1559156015611562
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 14:08

  vitaliian написав:
  Игорь Алексеевич написав:пока выборы в вр, то будут, то не будут, значит курс выше 27 не уйдёт.
все партии сидят на мешках с бабосами. ждут когда эти бабосы выкинуть на покупку гречки.))

Слуга народа и оппоблок проходят без гречки. У них разный электорат, дружбу с РФ и бесплатную коммуналку больше никто кроме оппоблока не обещает, за них проголосуют без гречки, на юге и востоке хватает фанатов русского мира. У БЮТ своя фанатично-стабильная аудитория, которой для голосования гречка не нужна. Солидарность пролетела с гречкой, на президентских выборах думаете она их спасёт на парламентских? Имхо гречки не будет, всё и так понятно с точностью до каждого кресла, гречка никому не поможет. И что-то мне подсказывает кроме топ 100 бизнесменов денег особо ни у кого нет.


на этой ветке-выборы в ВР оффтоп...но если смотреть через призму влияния на курс гривны :roll:

кое кто из политологов считает, что "Голос" Вакарчука спонсировался Порохом для того чтобы отобрать голоса электората у Слуги Народа (возможно еще у БЮТ, Гриценко или Смешко)...по факту выходит, что "технический проэкт Голос" отбирает у самого Пороха и ЕС Порошенко вообще не попадет в новый парламент(вот будет облом Петру А П )
golos_vakarchuka_zabiraet_jelektorat_u_poroshenko__zhurnalist_n1168610

к тому же (тайный план и старые связи Вакарчука с Зеленским) Голос и Слуга Народа могут составить коалицию после попадания в ВР.

а что, прикольно...как говорил 2 месяца назад Савик Шустер: Украине нужна полная перезгрузка власти(включая партии и парламент)-люди старше 50 должны уйти на покой (в том числе и Тимошенко...ОК ее можно оставить , но остальных в сад)

минимум 10 лет ждать пока весь електорат ОБПЗЖ сойдет до 1% естественным путем...

курс гривны пробивает новое дно (после 26,22 20-21 мая и подскока до 27,08 в первые дни июня, курс 26,35 смотрится очень привлекательным для начала откупа)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 5562
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2298 раз.
Подякували: 1584 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 15:01

  prodigy написав:курс гривны пробивает новое дно (после 26,22 20-21 мая и подскока до 27,08 в первые дни июня, курс 26,35 смотрится очень привлекательным для начала откупа)

Відкуп для яких задач?
Якщо хтось збирав гривню з осені/зими, то швидше за все вже декілька разів встиг відкупитись на минулих низах (хто на 26,2х, хто на 26,6х, а хто і на 27,хх бігав в обмінки, як олень).
Якщо для спекуляцій, так там своя стратегія.
Якщо зараз гривнедепо закінчилось - ну так, пощастило, що зараз дно.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
10/9/9
 
Повідомлень: 312
З нами з: 10.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 15:26

Имхо, дно по баксу больше углубляться не будет (+-10коп не считаются), и сейчас самый сладкий момент для откупа
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8636
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6098 раз.
Подякували: 2375 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 16:53

Офтоп.
Вирішив подивитись, шо там у радіво пікає. А там цирк шапіто: у враді тіпа 260 депутатів зареєсторовано, а реально тіпа голосує 25-30депутатів, решта, не голосує (та по тв-картинці їх і немає в залі).
Це просто цирк шапіто. За що вони отримують зарплату, і навіщо взагалі транслювати таке шапіто ще й по кількох каналах, Рада, 5канал, може ще десь, ну і радіво (трансляція - це ж теж гроші)?
Василь-Рівне - в ігнор forever!
10/9/9
 
Повідомлень: 312
З нами з: 10.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 17:02

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  prodigy написав:на этой ветке-выборы в ВР оффтоп...но если смотреть через призму влияния на курс гривны
я после през.выборов политикой мало интересуюсь. Порох и Вакарчук ловят рыбу на одном электоральном поле. Как бы певец не слил свою полит силу в пользу ПАП как сделал Виталя с Ударом. Перезагрузка и реальные реформы должны вернуть доверие инвесторов к стране. Отраслей которым нужны инвестиции очень много (почти все), взять хотя бы курортную инфраструктуру которой в Украине нет, или изношенный парк ж/д вагонов. Всё это требует миллиардных вливаний, и если конкурент нашей Одессе курорты Грузии и Турции, то у железной дороги конкурентов нет, она обречена быть прибыльной если повернётся лицом к пассажиру.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2275
З нами з: 06.04.16
Подякував: 654 раз.
Подякували: 720 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 17:54

vitaliian
Офтоп.
"Порох и Вакарчук ловят рыбу на одном электоральном поле." - з цим згоден, може так і є, в соцмережах стрічконосії поміняли стрічки за пороха на стрічки за голос.
"Как бы певец не слил свою полит силу в пользу ПАП как сделал Виталя с Ударом." - я взагалі не розумію, в чому цимес, хіба що дійсно злити на користь - але якщо так, то це просто огидно. Вакарчук в раді вже був, про його досягнення в раді (кількість відвідувань ради, запропоновані закони, за що голосував, в яких комітетах був і з якими країнами дружив) можна почитати на офіційному сайті ради (або вікіпедія, стаття про вакарчука, в кінці посилання на сайт ради).
"у железной дороги конкурентов нет, она обречена быть прибыльной если повернётся лицом к пассажиру" - з дивану бачу таку картину:
вантажоперевезення прибуткові,
всякі хьондаї прибуткові,
приміські перевезення збиткові - тому що і вагони зношені, сервіс совковий, і ціни ймовірно відповідають стану вагонів і сервісу. Чи можна зробити прибутковими приміські перевезення? Хто зна, можливо, якщо запустити щось тіпа хьондай з відповідними цінами, тільки хто в тих теоретичних приміських хьондай буде їздити? Студенти/пенсіонери/малозабезпечені? А це ймовірно основний контингент приміських електричок. Отож...
Василь-Рівне - в ігнор forever!
10/9/9
 
Повідомлень: 312
З нами з: 10.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 19:02

10/9/9 Я уже устал писать как они теряют деньги на ровном месте.
Например 1.07 с Киева на Ровно едет практически пустой поезд

Зображення

а с Киева на Львов на эту же дату плацкартных мест ноль (выкуплены).

Однажды будучи во Львове не мог купить дневной билет на Киев, а поезд Львов-Москва отправлялся пустым но до Киева билеты не продавали (чтобы ездили на интерсити который вдвое дороже), пришлось купить билет до Нежина и выйти в Киеве..


Можно же у поляков поучиться, с Пшемысля до Кракова ездит 4 класса поездов, и никому в голову не приходит создать искусственный дефицит чтобы продать тот поезд что дороже. Зато можно купить билет без места и постоять часик в коридоре купейного вагона (если едешь недалеко). И пассажиру хорошо экономит деньги и железной дороге выгоднее продать место на большее расстояние. То что пас.перевозки убыточны знает каждая бабушка, а о том как ездят пустые поезда - молчат все СМИ. УЗ не хотят реформироваться, им нужны пустые поезда чтобы обосновывать свою убыточность и бесконечно поднимать цену.

сорри за оффтоп, это о глупом и неэффективном использования гос.ресурсов которое в конечном итоге отображается на табло обменника.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2275
З нами з: 06.04.16
Подякував: 654 раз.
Подякували: 720 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 19:40

  Вкладчик1234 написав:Имхо, дно по баксу больше углубляться не будет (+-10коп не считаются), и сейчас самый сладкий момент для откупа

думаю до 10.07 ещё пару раз потрогаем 26,30. Продавцы и рады бы продавать по 27,50 но пока что нет у покупателя ликвидности. Наша нищета сдерживает курс от роста, хотя предпосылки уже созрели, нужен толчок.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2275
З нами з: 06.04.16
Подякував: 654 раз.
Подякували: 720 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 19:57

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

в былые времена словесные интервенции от НБУ о стабильности нацвалюты и о нереагировании населения на скачки курса, а также снятие админ-ограничений, почти сразу приводили к камню вверх. :mrgreen:
А щас - сами видите. :lol:
Вот не знаю, оставить немного гривни для 25.8 (в июле) или не оставлять :mrgreen:

ПС. Вот по еврооблигашкам немного анализа: http://www.dsnews.ua/economics/riskovey ... 2019220000
Единственное что непонятно: зачем именно в евро размещали и так надолго, к-рый наверняка через 7 лет будет дороже чем сейчас? :?
Alex2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1388
З нами з: 11.10.16
Подякував: 744 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1559156015611562
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: s0v7a і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 7137
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 8708
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 5414
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.