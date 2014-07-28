Игорь Алексеевич написав:пока выборы в вр, то будут, то не будут, значит курс выше 27 не уйдёт. все партии сидят на мешках с бабосами. ждут когда эти бабосы выкинуть на покупку гречки.))
Слуга народа и оппоблок проходят без гречки. У них разный электорат, дружбу с РФ и бесплатную коммуналку больше никто кроме оппоблока не обещает, за них проголосуют без гречки, на юге и востоке хватает фанатов русского мира. У БЮТ своя фанатично-стабильная аудитория, которой для голосования гречка не нужна. Солидарность пролетела с гречкой, на президентских выборах думаете она их спасёт на парламентских? Имхо гречки не будет, всё и так понятно с точностью до каждого кресла, гречка никому не поможет. И что-то мне подсказывает кроме топ 100 бизнесменов денег особо ни у кого нет.
на этой ветке-выборы в ВР оффтоп...но если смотреть через призму влияния на курс гривны
кое кто из политологов считает, что "Голос" Вакарчука спонсировался Порохом для того чтобы отобрать голоса электората у Слуги Народа (возможно еще у БЮТ, Гриценко или Смешко)...по факту выходит, что "технический проэкт Голос" отбирает у самого Пороха и ЕС Порошенко вообще не попадет в новый парламент(вот будет облом Петру А П ) golos_vakarchuka_zabiraet_jelektorat_u_poroshenko__zhurnalist_n1168610
к тому же (тайный план и старые связи Вакарчука с Зеленским) Голос и Слуга Народа могут составить коалицию после попадания в ВР.
а что, прикольно...как говорил 2 месяца назад Савик Шустер: Украине нужна полная перезгрузка власти(включая партии и парламент)-люди старше 50 должны уйти на покой (в том числе и Тимошенко...ОК ее можно оставить , но остальных в сад)
минимум 10 лет ждать пока весь електорат ОБПЗЖ сойдет до 1% естественным путем...
курс гривны пробивает новое дно (после 26,22 20-21 мая и подскока до 27,08 в первые дни июня, курс 26,35 смотрится очень привлекательным для начала откупа)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy написав:курс гривны пробивает новое дно (после 26,22 20-21 мая и подскока до 27,08 в первые дни июня, курс 26,35 смотрится очень привлекательным для начала откупа)
Відкуп для яких задач? Якщо хтось збирав гривню з осені/зими, то швидше за все вже декілька разів встиг відкупитись на минулих низах (хто на 26,2х, хто на 26,6х, а хто і на 27,хх бігав в обмінки, як олень). Якщо для спекуляцій, так там своя стратегія. Якщо зараз гривнедепо закінчилось - ну так, пощастило, що зараз дно.
Офтоп. Вирішив подивитись, шо там у радіво пікає. А там цирк шапіто: у враді тіпа 260 депутатів зареєсторовано, а реально тіпа голосує 25-30депутатів, решта, не голосує (та по тв-картинці їх і немає в залі). Це просто цирк шапіто. За що вони отримують зарплату, і навіщо взагалі транслювати таке шапіто ще й по кількох каналах, Рада, 5канал, може ще десь, ну і радіво (трансляція - це ж теж гроші)?
prodigy написав:на этой ветке-выборы в ВР оффтоп...но если смотреть через призму влияния на курс гривны
я после през.выборов политикой мало интересуюсь. Порох и Вакарчук ловят рыбу на одном электоральном поле. Как бы певец не слил свою полит силу в пользу ПАП как сделал Виталя с Ударом. Перезагрузка и реальные реформы должны вернуть доверие инвесторов к стране. Отраслей которым нужны инвестиции очень много (почти все), взять хотя бы курортную инфраструктуру которой в Украине нет, или изношенный парк ж/д вагонов. Всё это требует миллиардных вливаний, и если конкурент нашей Одессе курорты Грузии и Турции, то у железной дороги конкурентов нет, она обречена быть прибыльной если повернётся лицом к пассажиру.
vitaliian Офтоп. "Порох и Вакарчук ловят рыбу на одном электоральном поле." - з цим згоден, може так і є, в соцмережах стрічконосії поміняли стрічки за пороха на стрічки за голос. "Как бы певец не слил свою полит силу в пользу ПАП как сделал Виталя с Ударом." - я взагалі не розумію, в чому цимес, хіба що дійсно злити на користь - але якщо так, то це просто огидно. Вакарчук в раді вже був, про його досягнення в раді (кількість відвідувань ради, запропоновані закони, за що голосував, в яких комітетах був і з якими країнами дружив) можна почитати на офіційному сайті ради (або вікіпедія, стаття про вакарчука, в кінці посилання на сайт ради). "у железной дороги конкурентов нет, она обречена быть прибыльной если повернётся лицом к пассажиру" - з дивану бачу таку картину: вантажоперевезення прибуткові, всякі хьондаї прибуткові, приміські перевезення збиткові - тому що і вагони зношені, сервіс совковий, і ціни ймовірно відповідають стану вагонів і сервісу. Чи можна зробити прибутковими приміські перевезення? Хто зна, можливо, якщо запустити щось тіпа хьондай з відповідними цінами, тільки хто в тих теоретичних приміських хьондай буде їздити? Студенти/пенсіонери/малозабезпечені? А це ймовірно основний контингент приміських електричок. Отож...
10/9/9 Я уже устал писать как они теряют деньги на ровном месте. Например 1.07 с Киева на Ровно едет практически пустой поезд
а с Киева на Львов на эту же дату плацкартных мест ноль (выкуплены).
Однажды будучи во Львове не мог купить дневной билет на Киев, а поезд Львов-Москва отправлялся пустым но до Киева билеты не продавали (чтобы ездили на интерсити который вдвое дороже), пришлось купить билет до Нежина и выйти в Киеве..
Можно же у поляков поучиться, с Пшемысля до Кракова ездит 4 класса поездов, и никому в голову не приходит создать искусственный дефицит чтобы продать тот поезд что дороже. Зато можно купить билет без места и постоять часик в коридоре купейного вагона (если едешь недалеко). И пассажиру хорошо экономит деньги и железной дороге выгоднее продать место на большее расстояние. То что пас.перевозки убыточны знает каждая бабушка, а о том как ездят пустые поезда - молчат все СМИ. УЗ не хотят реформироваться, им нужны пустые поезда чтобы обосновывать свою убыточность и бесконечно поднимать цену.
сорри за оффтоп, это о глупом и неэффективном использования гос.ресурсов которое в конечном итоге отображается на табло обменника.
Вкладчик1234 написав:Имхо, дно по баксу больше углубляться не будет (+-10коп не считаются), и сейчас самый сладкий момент для откупа
думаю до 10.07 ещё пару раз потрогаем 26,30. Продавцы и рады бы продавать по 27,50 но пока что нет у покупателя ликвидности. Наша нищета сдерживает курс от роста, хотя предпосылки уже созрели, нужен толчок.
в былые времена словесные интервенции от НБУ о стабильности нацвалюты и о нереагировании населения на скачки курса, а также снятие админ-ограничений, почти сразу приводили к камню вверх. А щас - сами видите. Вот не знаю, оставить немного гривни для 25.8 (в июле) или не оставлять