Додано: Чет 20 чер, 2019 19:02

Я уже устал писать как они теряют деньги на ровном месте.Например 1.07 с Киева на Ровно едет практически пустой поезда с Киева на Львов на эту же дату плацкартных мест ноль (выкуплены).Однажды будучи во Львове не мог купить дневной билет на Киев, а поезд Львов-Москва отправлялся пустым но до Киева билеты не продавали (чтобы ездили на интерсити который вдвое дороже), пришлось купить билет до Нежина и выйти в Киеве..Можно же у поляков поучиться, с Пшемысля до Кракова ездит 4 класса поездов, и никому в голову не приходит создать искусственный дефицит чтобы продать тот поезд что дороже. Зато можно купить билет без места и постоять часик в коридоре купейного вагона (если едешь недалеко). И пассажиру хорошо экономит деньги и железной дороге выгоднее продать место на большее расстояние. То что пас.перевозки убыточны знает каждая бабушка, а о том как ездят пустые поезда - молчат все СМИ. УЗ не хотят реформироваться, им нужны пустые поезда чтобы обосновывать свою убыточность и бесконечно поднимать цену.сорри за оффтоп, это о глупом и неэффективном использования гос.ресурсов которое в конечном итоге отображается на табло обменника.