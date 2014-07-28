RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1560156115621563
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 22:13

  vitaliian написав:сорри за оффтоп, это о глупом и неэффективном использования гос.ресурсов которое в конечном итоге отображается на табло обменника.

Та нє, це просто лютий капіталізм в дичайшому форматі.
Наприклад, пару тижнів тому у кіоску купував черешню по 45грн - така собі кисленька, але ціла і не гнила. Тиждень тому черешня в тому ж кіоску вже раптом по 60грн - не купив, тому що не розумію, чому черешня має коштувати в 2рази дорожче від еквадорських бананів. Сьогодні черешня по 40грн - але гнилою насипали десь з четвертину (побачив вдома, але вже не хотів тріпати собі нерви з поверненням взад). При тому, що гарненькі такі персики по 40грн (принаймні на вид).
От такий капіталізм, задерли ціну на черешню до 60грн, згноїли, щоб потім намагитись напарити по 40грн.
І подібних прикладів бід малого бізнесу аж до бізнесу олігархів - греблю гати.
Тому не в формі власності справа, державна чи ні. Це просто капіталізм, де всі всіх намагаються на......
Василь-Рівне - в ігнор forever!
10/9/9
 
Повідомлень: 313
З нами з: 10.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1560156115621563
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 7137
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 8708
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 5414
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (12630)
21.06.2019 00:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.