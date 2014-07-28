Та нє, це просто лютий капіталізм в дичайшому форматі.
Наприклад, пару тижнів тому у кіоску купував черешню по 45грн - така собі кисленька, але ціла і не гнила. Тиждень тому черешня в тому ж кіоску вже раптом по 60грн - не купив, тому що не розумію, чому черешня має коштувати в 2рази дорожче від еквадорських бананів. Сьогодні черешня по 40грн - але гнилою насипали десь з четвертину (побачив вдома, але вже не хотів тріпати собі нерви з поверненням взад). При тому, що гарненькі такі персики по 40грн (принаймні на вид).
От такий капіталізм, задерли ціну на черешню до 60грн, згноїли, щоб потім намагитись напарити по 40грн.
І подібних прикладів бід малого бізнесу аж до бізнесу олігархів - греблю гати.
Тому не в формі власності справа, державна чи ні. Це просто капіталізм, де всі всіх намагаються на......