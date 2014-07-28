vitaliian написав:сорри за оффтоп, это о глупом и неэффективном использования гос.ресурсов которое в конечном итоге отображается на табло обменника.
Та нє, це просто лютий капіталізм в дичайшому форматі. Наприклад, пару тижнів тому у кіоску купував черешню по 45грн - така собі кисленька, але ціла і не гнила. Тиждень тому черешня в тому ж кіоску вже раптом по 60грн - не купив, тому що не розумію, чому черешня має коштувати в 2рази дорожче від еквадорських бананів. Сьогодні черешня по 40грн - але гнилою насипали десь з четвертину (побачив вдома, але вже не хотів тріпати собі нерви з поверненням взад). При тому, що гарненькі такі персики по 40грн (принаймні на вид). От такий капіталізм, задерли ціну на черешню до 60грн, згноїли, щоб потім намагитись напарити по 40грн. І подібних прикладів бід малого бізнесу аж до бізнесу олігархів - греблю гати. Тому не в формі власності справа, державна чи ні. Це просто капіталізм, де всі всіх намагаються на......
prodigy написав:на этой ветке-выборы в ВР оффтоп...но если смотреть через призму влияния на курс гривны
я после през.выборов политикой мало интересуюсь. Порох и Вакарчук ловят рыбу на одном электоральном поле. Как бы певец не слил свою полит силу в пользу ПАП как сделал Виталя с Ударом. Перезагрузка и реальные реформы должны вернуть доверие инвесторов к стране. Отраслей которым нужны инвестиции очень много (почти все), взять хотя бы курортную инфраструктуру которой в Украине нет, или изношенный парк ж/д вагонов. Всё это требует миллиардных вливаний, и если конкурент нашей Одессе курорты Грузии и Турции, то у железной дороги конкурентов нет, она обречена быть прибыльной если повернётся лицом к пассажиру.
пас.перевозки-это малая доля в ЖД перевозках, а есть еще и речной транспорт, который используется на 1-2% по отношению к Европейским (или китайским)...здесь тоже потенциал роста огромный...то, что стране долсталось в наследство от СССР (не беру промышленность, а только транспортную отрасль и соответствующую инфраструктуру(рельсы, мосты и тд, дноуглубление каналов и фарватеров) уже изношено на 90% и подлежит замене. http://transport-journal.com/news/strat ... v-ukrayne/
мы отстали катастрофически лет на 15-18 от той же Польши...
Востаннє редагувалось prodigy в П'ят 21 чер, 2019 06:19, всього редагувалось 1 раз.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy написав:курс гривны пробивает новое дно (после 26,22 20-21 мая и подскока до 27,08 в первые дни июня, курс 26,35 смотрится очень привлекательным для начала откупа)
Відкуп для яких задач? Якщо хтось збирав гривню з осені/зими, то швидше за все вже декілька разів встиг відкупитись на минулих низах (хто на 26,2х, хто на 26,6х, а хто і на 27,хх бігав в обмінки, як олень). Якщо для спекуляцій, так там своя стратегія. Якщо зараз гривнедепо закінчилось - ну так, пощастило, що зараз дно.
продавал(и продаю) валюту с осени(с октября) и до сих пор не откупился(пока скирдую на депо)
со спекуляциями пока не фартит, нет терпения ждать
вернее даже не так, как только начинаю держать гривну в ожидании качель..тут как назло курс стабилен на месяц выходит, что тупо теряю -ведь на депо хоть что-то капает %, а как закину на депо-сразу начинается движ (к-й в 2-3 раза дает больше дохода, чем депо)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
vitaliian написав:сорри за оффтоп, это о глупом и неэффективном использования гос.ресурсов которое в конечном итоге отображается на табло обменника.
Та нє, це просто лютий капіталізм в дичайшому форматі. Наприклад, пару тижнів тому у кіоску купував черешню по 45грн - така собі кисленька, але ціла і не гнила. Тиждень тому черешня в тому ж кіоску вже раптом по 60грн - не купив, тому що не розумію, чому черешня має коштувати в 2рази дорожче від еквадорських бананів. Сьогодні черешня по 40грн - але гнилою насипали десь з четвертину (побачив вдома, але вже не хотів тріпати собі нерви з поверненням взад). При тому, що гарненькі такі персики по 40грн (принаймні на вид). От такий капіталізм, задерли ціну на черешню до 60грн, згноїли, щоб потім намагитись напарити по 40грн. І подібних прикладів бід малого бізнесу аж до бізнесу олігархів - греблю гати. Тому не в формі власності справа, державна чи ні. Це просто капіталізм, де всі всіх намагаються на......
Капитализма здесь как раз нет, как и в примерах с ж/д билетами. Чтобы не вдаваться в длинную полемику рекомендую к прочтению книгу Аджемоглу Дарон - "Почему одни страны богатые, а другие бедные" есть ссылка на аудио версию книги https://audioknigi.club/adzhemoglu-daro ... gie-bednye в ней на чётких обоснованных примерах анализируются все плоскости жизни богатых и бедных стран влияющих на благосостояние.