Додано: П'ят 21 чер, 2019 07:28

10/9/9 написав: vitaliian написав: сорри за оффтоп, это о глупом и неэффективном использования гос.ресурсов которое в конечном итоге отображается на табло обменника. сорри за оффтоп, это о глупом и неэффективном использования гос.ресурсов которое в конечном итоге отображается на табло обменника.

Та нє, це просто лютий капіталізм в дичайшому форматі.

Наприклад, пару тижнів тому у кіоску купував черешню по 45грн - така собі кисленька, але ціла і не гнила. Тиждень тому черешня в тому ж кіоску вже раптом по 60грн - не купив, тому що не розумію, чому черешня має коштувати в 2рази дорожче від еквадорських бананів. Сьогодні черешня по 40грн - але гнилою насипали десь з четвертину (побачив вдома, але вже не хотів тріпати собі нерви з поверненням взад). При тому, що гарненькі такі персики по 40грн (принаймні на вид).

От такий капіталізм, задерли ціну на черешню до 60грн, згноїли, щоб потім намагитись напарити по 40грн.

І подібних прикладів бід малого бізнесу аж до бізнесу олігархів - греблю гати.

Тому не в формі власності справа, державна чи ні. Це просто капіталізм, де всі всіх намагаються на...... Та нє, це просто лютий капіталізм в дичайшому форматі.Наприклад, пару тижнів тому у кіоску купував черешню по 45грн - така собі кисленька, але ціла і не гнила. Тиждень тому черешня в тому ж кіоску вже раптом по 60грн - не купив, тому що не розумію, чому черешня має коштувати в 2рази дорожче від еквадорських бананів. Сьогодні черешня по 40грн - але гнилою насипали десь з четвертину (побачив вдома, але вже не хотів тріпати собі нерви з поверненням взад). При тому, що гарненькі такі персики по 40грн (принаймні на вид).От такий капіталізм, задерли ціну на черешню до 60грн, згноїли, щоб потім намагитись напарити по 40грн.І подібних прикладів бід малого бізнесу аж до бізнесу олігархів - греблю гати.Тому не в формі власності справа, державна чи ні. Це просто капіталізм, де всі всіх намагаються на......

Капитализма здесь как раз нет, как и в примерах с ж/д билетами.Чтобы не вдаваться в длинную полемику рекомендую к прочтению книгу Аджемоглу Дарон - "Почему одни страны богатые, а другие бедные" есть ссылка на аудио версию книгив ней на чётких обоснованных примерах анализируются все плоскости жизни богатых и бедных стран влияющих на благосостояние.В другой книге Ильфа и Петрова "Одноэтажная Америка" авторами (одесситами) описывается своё путешествие в США в 30х годах 20века. Уже тогда там были в обиходе стиральные машины, холодильники и кондиционеры, а передвигались авторы по стране на автомобиле по асфальтированным дорогам. В столице СССР Москве в 30х годах на улицах паслись коровы. В село где жила моя мама свет провели только в конце 50х годов. Холодильники и стиралки доехали до провинции СССР в 70х. Мы отстаём ментально прежде всего. Наш капитализм это культ карго.