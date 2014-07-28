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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1560156115621563
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 22:13

  vitaliian написав:сорри за оффтоп, это о глупом и неэффективном использования гос.ресурсов которое в конечном итоге отображается на табло обменника.

Та нє, це просто лютий капіталізм в дичайшому форматі.
Наприклад, пару тижнів тому у кіоску купував черешню по 45грн - така собі кисленька, але ціла і не гнила. Тиждень тому черешня в тому ж кіоску вже раптом по 60грн - не купив, тому що не розумію, чому черешня має коштувати в 2рази дорожче від еквадорських бананів. Сьогодні черешня по 40грн - але гнилою насипали десь з четвертину (побачив вдома, але вже не хотів тріпати собі нерви з поверненням взад). При тому, що гарненькі такі персики по 40грн (принаймні на вид).
От такий капіталізм, задерли ціну на черешню до 60грн, згноїли, щоб потім намагитись напарити по 40грн.
І подібних прикладів бід малого бізнесу аж до бізнесу олігархів - греблю гати.
Тому не в формі власності справа, державна чи ні. Це просто капіталізм, де всі всіх намагаються на......
Василь-Рівне - в ігнор forever!
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 06:07

  vitaliian написав:
  prodigy написав:на этой ветке-выборы в ВР оффтоп...но если смотреть через призму влияния на курс гривны
я после през.выборов политикой мало интересуюсь. Порох и Вакарчук ловят рыбу на одном электоральном поле. Как бы певец не слил свою полит силу в пользу ПАП как сделал Виталя с Ударом. Перезагрузка и реальные реформы должны вернуть доверие инвесторов к стране. Отраслей которым нужны инвестиции очень много (почти все), взять хотя бы курортную инфраструктуру которой в Украине нет, или изношенный парк ж/д вагонов. Всё это требует миллиардных вливаний, и если конкурент нашей Одессе курорты Грузии и Турции, то у железной дороги конкурентов нет, она обречена быть прибыльной если повернётся лицом к пассажиру.


пас.перевозки-это малая доля в ЖД перевозках, а есть еще и речной транспорт, который используется на 1-2% по отношению к Европейским (или китайским)...здесь тоже потенциал роста огромный...то, что стране долсталось в наследство от СССР (не беру промышленность, а только транспортную отрасль и соответствующую инфраструктуру(рельсы, мосты и тд, дноуглубление каналов и фарватеров) уже изношено на 90% и подлежит замене.
http://transport-journal.com/news/strat ... v-ukrayne/

мы отстали катастрофически лет на 15-18 от той же Польши...
Востаннє редагувалось prodigy в П'ят 21 чер, 2019 06:19, всього редагувалось 1 раз.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 06:14

  10/9/9 написав:
  prodigy написав:курс гривны пробивает новое дно (после 26,22 20-21 мая и подскока до 27,08 в первые дни июня, курс 26,35 смотрится очень привлекательным для начала откупа)

Відкуп для яких задач?
Якщо хтось збирав гривню з осені/зими, то швидше за все вже декілька разів встиг відкупитись на минулих низах (хто на 26,2х, хто на 26,6х, а хто і на 27,хх бігав в обмінки, як олень).
Якщо для спекуляцій, так там своя стратегія.
Якщо зараз гривнедепо закінчилось - ну так, пощастило, що зараз дно.


продавал(и продаю) валюту с осени(с октября) и до сих пор не откупился(пока скирдую на депо) :mrgreen:

со спекуляциями пока не фартит, нет терпения ждать

вернее даже не так, как только начинаю держать гривну в ожидании качель..тут как назло курс стабилен на месяц
выходит, что тупо теряю -ведь на депо хоть что-то капает %, а как закину на депо-сразу начинается движ (к-й в 2-3 раза дает больше дохода, чем депо)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 07:28

  10/9/9 написав:
  vitaliian написав:сорри за оффтоп, это о глупом и неэффективном использования гос.ресурсов которое в конечном итоге отображается на табло обменника.

Та нє, це просто лютий капіталізм в дичайшому форматі.
Наприклад, пару тижнів тому у кіоску купував черешню по 45грн - така собі кисленька, але ціла і не гнила. Тиждень тому черешня в тому ж кіоску вже раптом по 60грн - не купив, тому що не розумію, чому черешня має коштувати в 2рази дорожче від еквадорських бананів. Сьогодні черешня по 40грн - але гнилою насипали десь з четвертину (побачив вдома, але вже не хотів тріпати собі нерви з поверненням взад). При тому, що гарненькі такі персики по 40грн (принаймні на вид).
От такий капіталізм, задерли ціну на черешню до 60грн, згноїли, щоб потім намагитись напарити по 40грн.
І подібних прикладів бід малого бізнесу аж до бізнесу олігархів - греблю гати.
Тому не в формі власності справа, державна чи ні. Це просто капіталізм, де всі всіх намагаються на......


Капитализма здесь как раз нет, как и в примерах с ж/д билетами.
Чтобы не вдаваться в длинную полемику рекомендую к прочтению книгу Аджемоглу Дарон - "Почему одни страны богатые, а другие бедные" есть ссылка на аудио версию книги https://audioknigi.club/adzhemoglu-daro ... gie-bednye
в ней на чётких обоснованных примерах анализируются все плоскости жизни богатых и бедных стран влияющих на благосостояние.

В другой книге Ильфа и Петрова "Одноэтажная Америка" авторами (одесситами) описывается своё путешествие в США в 30х годах 20века. Уже тогда там были в обиходе стиральные машины, холодильники и кондиционеры, а передвигались авторы по стране на автомобиле по асфальтированным дорогам. В столице СССР Москве в 30х годах на улицах паслись коровы. В село где жила моя мама свет провели только в конце 50х годов. Холодильники и стиралки доехали до провинции СССР в 70х. Мы отстаём ментально прежде всего. Наш капитализм это культ карго.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 21 чер, 2019 07:43, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 07:34

  vitaliian написав:"Есть пока неподтвержденная информация о том, НДС, который должен возмещаться на будущей неделе (до 15 млрд. грн.) не поступит компаниям на счета. Что заплатят лишь в начале июля. Они базируются на внутренней информации, и косвенно подтверждаются аховым отчетом Счетной палаты о текущем невыполнении госбюджета. Это активно обсуждалось целый день. Все понимают, что если от Госказначейства не придет гривна, то у предприятий будет небольшой выбор: либо брать гривневые кредиты, либо активнее распродавать свою валютную выручку. В последнем случае гривна должна укрепляться", - отметил UBR.ua финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

Значит подождем ещё несколько дней, и откупаемся :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 13:11

  Вкладчик1234 написав:
  vitaliian написав:"Есть пока неподтвержденная информация о том, НДС, который должен возмещаться на будущей неделе (до 15 млрд. грн.) не поступит компаниям на счета. Что заплатят лишь в начале июля. Они базируются на внутренней информации, и косвенно подтверждаются аховым отчетом Счетной палаты о текущем невыполнении госбюджета. Это активно обсуждалось целый день. Все понимают, что если от Госказначейства не придет гривна, то у предприятий будет небольшой выбор: либо брать гривневые кредиты, либо активнее распродавать свою валютную выручку. В последнем случае гривна должна укрепляться", - отметил UBR.ua финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

Значит подождем ещё несколько дней, и откупаемся :)


подождем до понедельника :wink:
банк Юнекс отдает по 26,27
kit-group 26,25
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 16:19

... за крок до перевороту думок ©

  10/9/9 написав:
  Долярчик написав:.... цього разу напрочуд гарна табличка! :D

Поки юапрофі відпочиває, наразі ваш прогноз самий песимістичний, відстань від найближчого прогнозиста 19коп.

... з одного боку добре, бо ніхто не підпирає мене, як раніше...
- з іншого... - цього разу в мене є шанс помилитись рівно на 1 гривню! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 11:59

походу кит-групп пасет задних со своими 26,23...
сегодня в районе Б.Арн/Преобр видел 26,20
и еще парочку по 26,20 на Б.Хм


п.с. думаю там где 26,20 уже доллар выгребли (лично не проверял)
здравствуй второе дно(как обещали вчера)

колеги, как думете 26,10 будет в июле?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 12:05

  prodigy написав:колеги, как думете 26,10 будет в июле?


Так и в июне может быть с такими темпами, еще целых 8 дней до конца месяца.
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 12:06

prodigy

исходя из текущего бреда
может быть и залет на 25.9х(.8х).
И не в июЛе, а в июНе.
:roll:

но это не прогноз, это так, взгляд со стороны. :mrgreen:

У нас же (да в принципе и везде) курс любит двигаться от одной крайности к другой. :mrgreen:
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