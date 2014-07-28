либо нет либо краткосрочно на 1-3 дня сделают курс под крупного покупателя.
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Додано: Суб 22 чер, 2019 12:46
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Додано: Сер 26 чер, 2019 08:23
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
и тишина.
Шо, все опрофитились и уехали на мальдивы?
Додано: Сер 26 чер, 2019 09:14
Ну не на Мальдивы, а на другие курорты ))) но это правда - нужно и отдохнуть чуток!
В работе застой, людей даже мало на улицах (Днепр)! Бюджет, который любил радовать платежами в последние дни месяца, квартала и полугодия, молчит (((
Самое время отдохнуть! А депозиты гривневые заканчиваются и переворачиваются в доллар - проценты за шесть месяцев примерно равны профиту от курсовой разницы
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