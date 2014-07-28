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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 12:46

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  prodigy написав:колеги, как думете 26,10 будет в июле?
либо нет либо краткосрочно на 1-3 дня сделают курс под крупного покупателя.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 08:23

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

и тишина.

Шо, все опрофитились и уехали на мальдивы? :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 09:14

  Alex2007 написав:и тишина.

Шо, все опрофитились и уехали на мальдивы? :mrgreen:

Ну не на Мальдивы, а на другие курорты ))) но это правда - нужно и отдохнуть чуток!

В работе застой, людей даже мало на улицах (Днепр)! Бюджет, который любил радовать платежами в последние дни месяца, квартала и полугодия, молчит (((
Самое время отдохнуть! А депозиты гривневые заканчиваются и переворачиваются в доллар - проценты за шесть месяцев примерно равны профиту от курсовой разницы
SAndriy1
 
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