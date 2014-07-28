либо нет либо краткосрочно на 1-3 дня сделают курс под крупного покупателя.
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Додано: Суб 22 чер, 2019 12:46
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Додано: Сер 26 чер, 2019 08:23
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
и тишина.
Шо, все опрофитились и уехали на мальдивы?
Додано: Сер 26 чер, 2019 09:14
Ну не на Мальдивы, а на другие курорты ))) но это правда - нужно и отдохнуть чуток!
В работе застой, людей даже мало на улицах (Днепр)! Бюджет, который любил радовать платежами в последние дни месяца, квартала и полугодия, молчит (((
Самое время отдохнуть! А депозиты гривневые заканчиваются и переворачиваются в доллар - проценты за шесть месяцев примерно равны профиту от курсовой разницы
Додано: Сер 26 чер, 2019 09:20
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Курс опять идёт не по моему прогнозу:) Неудачный у меня в этом отношении квартал, хотя объективно, как я уже писал, я за умеренное укрепление или стабильность, если оно не искусственное. Хотя и ушел доллар. Но экономике вообще, и населению в частности, девальвации все же ничего хорошего не несут.
Ну и понемногу можно готовиться к новой голосовалке, за третий квартал. Я в отъезде, итоговую табличку выложу в первых днях июля
Додано: Сер 26 чер, 2019 09:56
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Аналогично насчёт прогноза!
Гривны нет, колесики механизма замедлили вращение!
Гривна выбрасывается в оборот из казначейства и очень быстро возвращается обратно в виде налогов и прочей хрени! Монополии , как гос , так и частные , не стесняются и тоже стерилизуют гривну - нам её уже не хватает для обеспечения оборота, а доп взять неоткуда! ДТЭК, после ликвидации НКРЭ, выставил счёт на июль по 3,55 гривен за кВт (было 2,76, а до 1 января было 2,28)
Додано: Чет 27 чер, 2019 13:28
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
у нас сегодня подсчёт цыплят? до 30.06 3 дня выходных
Додано: Чет 27 чер, 2019 15:08
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Все предыдущие этапы были в последний календарный день, вне зависимости, выходной или нет, так что подождём 30
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