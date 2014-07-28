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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 12:46

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  prodigy написав:колеги, как думете 26,10 будет в июле?
либо нет либо краткосрочно на 1-3 дня сделают курс под крупного покупателя.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 08:23

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

и тишина.

Шо, все опрофитились и уехали на мальдивы? :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 09:14

  Alex2007 написав:и тишина.

Шо, все опрофитились и уехали на мальдивы? :mrgreen:

Ну не на Мальдивы, а на другие курорты ))) но это правда - нужно и отдохнуть чуток!

В работе застой, людей даже мало на улицах (Днепр)! Бюджет, который любил радовать платежами в последние дни месяца, квартала и полугодия, молчит (((
Самое время отдохнуть! А депозиты гривневые заканчиваются и переворачиваются в доллар - проценты за шесть месяцев примерно равны профиту от курсовой разницы
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 09:20

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Курс опять идёт не по моему прогнозу:) Неудачный у меня в этом отношении квартал, хотя объективно, как я уже писал, я за умеренное укрепление или стабильность, если оно не искусственное. Хотя и ушел доллар. Но экономике вообще, и населению в частности, девальвации все же ничего хорошего не несут.

Ну и понемногу можно готовиться к новой голосовалке, за третий квартал. Я в отъезде, итоговую табличку выложу в первых днях июля
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 09:56

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Аналогично насчёт прогноза!
Гривны нет, колесики механизма замедлили вращение!
Гривна выбрасывается в оборот из казначейства и очень быстро возвращается обратно в виде налогов и прочей хрени! Монополии , как гос , так и частные , не стесняются и тоже стерилизуют гривну - нам её уже не хватает для обеспечения оборота, а доп взять неоткуда! ДТЭК, после ликвидации НКРЭ, выставил счёт на июль по 3,55 гривен за кВт (было 2,76, а до 1 января было 2,28)
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 13:28

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

у нас сегодня подсчёт цыплят? до 30.06 3 дня выходных
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 15:08

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

vitaliian написав:у нас сегодня подсчёт цыплят? до 30.06 3 дня выходных
Все предыдущие этапы были в последний календарный день, вне зависимости, выходной или нет, так что подождём 30
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 16:33

  vitaliian написав:у нас сегодня подсчёт цыплят? до 30.06 3 дня выходных

Наразі по кіті 26,17. Гадаю, за три дні мало що зміниться, тому вас достроково можна вітати з перемогою в турі.

А от переможця конкурсу точно можна буде назвати лише 30-го. Поки що прикинув, наразі АлексТК і Чік набирають по 126коп/за 6 турів, і ділять перше місце (тому треба чекати 30-те і можливо робити фотофініш).
Василь-Рівне - в ігнор forever!
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 16:49

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

10/9/9 написав:
  vitaliian написав:у нас сегодня подсчёт цыплят? до 30.06 3 дня выходных

Наразі по кіті 26,17. Гадаю, за три дні мало що зміниться, тому вас достроково можна вітати з перемогою в турі.

А от переможця конкурсу точно можна буде назвати лише 30-го. Поки що прикинув, наразі АлексТК і Чік набирають по 126коп/за 6 турів, і ділять перше місце (тому треба чекати 30-те і можливо робити фотофініш).
Офіційно - трохи пізніше, я у відпустці
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 16:55

Faceless везёт вам
vitaliian
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