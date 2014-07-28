Я ненадолго, во Львове на LeopolisJazzvitaliian написав:Faceless везёт вам
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Додано: Чет 27 чер, 2019 16:57
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Я ненадолго, во Львове на LeopolisJazz
Додано: Чет 27 чер, 2019 17:07
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
26,80 на 15.07
Додано: Чет 27 чер, 2019 21:18
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
А чо... Пусть будет 25.99 на середину июля
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