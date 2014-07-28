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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 17:07

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

26,80 на 15.07
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 21:18

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

А чо... Пусть будет 25.99 на середину июля
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 14:41

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

З початку місяця вже б час і вгору збиратися, але не зрозуміло коли це свято міцної гривні вирішили закінчити, тому хай буде 26,бо ще мабуть не час.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 15:02

  sinus написав:тому хай буде 26,бо


Это что - 26,60 ?
freeze
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