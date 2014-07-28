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Додано: Чет 27 чер, 2019 17:07
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
26,80 на 15.07
Додано: Чет 27 чер, 2019 21:18
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
А чо... Пусть будет 25.99 на середину июля
Додано: Суб 29 чер, 2019 14:41
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
З початку місяця вже б час і вгору збиратися, але не зрозуміло коли це свято міцної гривні вирішили закінчити, тому хай буде 26,0,
бо ще мабуть не час.
Востаннє редагувалось sinus в Суб 29 чер, 2019 17:01, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Суб 29 чер, 2019 15:52
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Додано: Суб 29 чер, 2019 16:59
Додано: Нед 30 чер, 2019 10:23
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
.... всім вітання!!!
- ну що, як минулого разу отримав перше місце, так тепер(на цьому етапі) отримаю останнє
- але, нічого: "... не помиляється лише той, хто нічого не робить/не прогнозує!"
- тож, їдемо далі...
- на середину липня 26,17
- на кінець липня 26,67
....так, 21-го вибори, а до виборів "нічого не буде"
.... а після? - а після..... і до 31-го - ще не встигнуть щось начудити
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 30 чер, 2019 11:57
Эрик Найман, прогнозирует девальвация доллара на 30%
viewtopic.php?p=4696769#p4696769
написал там, чтобы не дублировать. Верно?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Нед 30 чер, 2019 11:58
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
А у Нвймана были прогнозы не пальцем в небо?
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