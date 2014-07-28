Додано: Нед 30 чер, 2019 14:32

Возродим традиции стабильности.Оставляю на 15.07 26,55. Хотя, вероятно/возможно будет ниже.Ничего нового, никаких новых вводных на вал. рынке нет, поэтому свой прогноз не комментирую. Повторять то, что уже многократно писалось, смысла нет.Из экономич. соображений пора бы доллару подрастать, но экономич. соображения это одно, а реальная жизнь может несколько отличаться.На ветке ДС смотрю многие уверовали в крепкую гривню вплоть до прогнозов/допущений о сохранении курсов, близких к сегодняшним, даже осенью и, возможно, зимой. Очень сомнительно. Разве что окажется, что у нас уже половина рабочей силы в Польше и всяких Чехиях. Хотя если отправить туда основную часть рабсилы, оставив здесь только некоторое количество продавцов, парикмах_еров, учителей, то возможно даже укрепить гривню и сделать "павосемь". Других вариантов для хороших перспектив гривни пока не вижу.P.s. Интересны торги завтра-послезавтра. В среду было большое возмещение НДС, но в четверг это на курсе никак не сказалось. Посмотрим, повлияет ли эта гривня на завтрашние торги (или, скорее, во вторник).P.p.s. Во интересно! Если написать парикмах_еров нормально, то отображается как х******!