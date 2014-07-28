Евро подрожало 2 года зада. 1.26. Это связано, с специальной девальвацией чтобы зашли инвесторы. + товары очень дешевый, нет смысла будет брать товары из Европы. Их сейчас нет смысла брать, так как НДС высокий. В США 0-5%.А если доллар девальвируется, будем возить контрабаса больше.
сейчас, золото подорожало в первые за 7 лет
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/ Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Возродим традиции стабильности. Оставляю на 15.07 26,55. Хотя, вероятно/возможно будет ниже. Ничего нового, никаких новых вводных на вал. рынке нет, поэтому свой прогноз не комментирую. Повторять то, что уже многократно писалось, смысла нет. Из экономич. соображений пора бы доллару подрастать, но экономич. соображения это одно, а реальная жизнь может несколько отличаться. На ветке ДС смотрю многие уверовали в крепкую гривню вплоть до прогнозов/допущений о сохранении курсов, близких к сегодняшним, даже осенью и, возможно, зимой. Очень сомнительно. Разве что окажется, что у нас уже половина рабочей силы в Польше и всяких Чехиях. Хотя если отправить туда основную часть рабсилы, оставив здесь только некоторое количество продавцов, парикмах_еров, учителей, то возможно даже укрепить гривню и сделать "павосемь". Других вариантов для хороших перспектив гривни пока не вижу.
P.s. Интересны торги завтра-послезавтра. В среду было большое возмещение НДС, но в четверг это на курсе никак не сказалось. Посмотрим, повлияет ли эта гривня на завтрашние торги (или, скорее, во вторник).
P.p.s. Во интересно! Если написать парикмах_еров нормально, то отображается как х******!
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 30 чер, 2019 14:39, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
это от нас зависит?? еще раз: если спекули будут выходить из доллара в другие валюты, то могут зайти в гривну. А сейчас наоборот можно купить, а осенью продать по 28-30 и будет 30% годовых выигрышный билет!
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/ Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66 написав:ЛАД Это от нас зависит?? еще раз: если спекули будут выходить из доллара в другие валюты, то могут зайти в гривну. А сейчас наоборот можно купить, а осенью продать по 28-30 и будет 30% годовых выигрышный билет!
О "традициях стабильности" я писал, имея ввиду исключительно свои прогнозы. У меня был период, когда я несколько месяцев подряд давал одну и ту же цифру, мы тогда с Vitl"ом ещё смеялись по этому поводу. Покупать сегодня у меня уже не на что - по уши в долларе. Несколько дней назад откупил на последнюю грн по 26,26.
Кстати, куда Vitl пропал? Баня у него уже, вроде, прошла. Vitl отзовитесь!
Очкарик что-то тоже почти пропал. Как у Вас дела?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.