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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1564156515661567>
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 12:02

Faceless

Евро подрожало 2 года зада. 1.26. Это связано, с специальной девальвацией чтобы зашли инвесторы. + товары очень дешевый, нет смысла будет брать товары из Европы. Их сейчас нет смысла брать, так как НДС высокий. В США 0-5%.А если доллар девальвируется, будем возить контрабаса больше.

сейчас, золото подорожало в первые за 7 лет
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 14:05

https://obmen.lviv.ua/  26,15
https://obmenka24.kiev.ua/  26,15
https://obmenka.od.ua/  26,10
https://obmenka.kharkov.ua/  26,19
https://obmen.dp.ua/  26,22
https://obmenka.vinnica.ua/  26,20
https://obmin.chernivtsi.ua/  26,15
http://obmen.zaporizhzhe.ua/  26,20
http://obmin.khmelnitskiy.ua/ 26,20

Средний по 9 городам 26,1733
AlexTk
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 14:09

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 14:32

Возродим традиции стабильности. :D
Оставляю на 15.07 26,55. Хотя, вероятно/возможно будет ниже.
Ничего нового, никаких новых вводных на вал. рынке нет, поэтому свой прогноз не комментирую. Повторять то, что уже многократно писалось, смысла нет.
Из экономич. соображений пора бы доллару подрастать, но экономич. соображения это одно, а реальная жизнь может несколько отличаться.
На ветке ДС смотрю многие уверовали в крепкую гривню вплоть до прогнозов/допущений о сохранении курсов, близких к сегодняшним, даже осенью и, возможно, зимой. Очень сомнительно. Разве что окажется, что у нас уже половина рабочей силы в Польше и всяких Чехиях. Хотя если отправить туда основную часть рабсилы, оставив здесь только некоторое количество продавцов, парикмах_еров, учителей, то возможно даже укрепить гривню и сделать "павосемь". Других вариантов для хороших перспектив гривни пока не вижу.

P.s. Интересны торги завтра-послезавтра. В среду было большое возмещение НДС, но в четверг это на курсе никак не сказалось. Посмотрим, повлияет ли эта гривня на завтрашние торги (или, скорее, во вторник).

P.p.s. Во интересно! Если написать парикмах_еров нормально, то отображается как х******! :lol:
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 30 чер, 2019 14:39, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 14:37

ЛАД

это от нас зависит?? еще раз: если спекули будут выходить из доллара в другие валюты, то могут зайти в гривну. А сейчас наоборот можно купить, а осенью продать по 28-30 и будет 30% годовых выигрышный билет!
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 14:50

  proftpd66 написав:ЛАД
Это от нас зависит?? еще раз: если спекули будут выходить из доллара в другие валюты, то могут зайти в гривну. А сейчас наоборот можно купить, а осенью продать по 28-30 и будет 30% годовых выигрышный билет!

О "традициях стабильности" я писал, имея ввиду исключительно свои прогнозы. :)
У меня был период, когда я несколько месяцев подряд давал одну и ту же цифру, мы тогда с Vitl"ом ещё смеялись по этому поводу.
Покупать сегодня у меня уже не на что - по уши в долларе. Несколько дней назад откупил на последнюю грн по 26,26.

Кстати, куда Vitl пропал? Баня у него уже, вроде, прошла.
Vitl отзовитесь!

Очкарик что-то тоже почти пропал. Как у Вас дела?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 17:18

ЛАД
в своём посте Vitl обьяснил, что надоело - посмотрите бегло клип...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 18:27

  чик написав:ЛАД
в своём посте Vitl обьяснил, что надоело - посмотрите бегло клип...


Пропустил видос, мудрые вещи говорит товарищ, надо будет завтра еще раз пересмотреть и на трезвую голову законспектировать, а потом обдумать.
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 19:07

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

26,12 на 15.07
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 19:13

26,05 на 15.07
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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