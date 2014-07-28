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Додано: Нед 30 чер, 2019 19:50
А я в новом квартале отдохну от прогнозов.
Залажу полностью в зеленый танк, и буду оттуда наблюдать за развитием событий
Впринципе и последние прогнозы давал "за компанию", поэтому они скорее отражали мои хотелки, чем реальную ситуацию
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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