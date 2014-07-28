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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 19:17

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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 19:50

А я в новом квартале отдохну от прогнозов.
Залажу полностью в зеленый танк, и буду оттуда наблюдать за развитием событий :)
Впринципе и последние прогнозы давал "за компанию", поэтому они скорее отражали мои хотелки, чем реальную ситуацию
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 23:27

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Тоже пора отдохнуть :D .
Ну его в баню, этот курс.

Когда будет как-то ясна ситуация - озвучу прогноз в таблицу.


П.С. Насчет обновления дна: видимо будет.
Например, завтра как откроется мб на 25.9х - 26 и поехали обновлять дно. :lol:
Возле этой психологичної позначки еще поделают нервы как уже купившим, так и еще не купившим ждунам.
А я свои текущие ведра "поставил" на 25.8, раз такую игру затеяли... И то - посмотрим, может таки и ниже.
Ну а если прогадаю, то не страшно... :D

А вообще конечно надоели со своим ревалом, пора уже менять курсовую пластинку. Эй, вы там, Яша, минфиновцы, давайте, завязывайте :lol:
Alex2007
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