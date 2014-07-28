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Додано: Вів 02 лип, 2019 11:06
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
26.44
Додано: Вів 02 лип, 2019 11:23
Василь-Рівне - в ігнор forever!
Додано: Вів 02 лип, 2019 15:40
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Не хочется такого сценария, если честно
Додано: Вів 02 лип, 2019 15:42
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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