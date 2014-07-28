RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1565156615671568
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 11:06

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

26.44
kolyuchy
 
Повідомлень: 378
З нами з: 17.04.14
Подякував: 39 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 11:23

  kolyuchy написав:А чо... Пусть будет 25.99 на середину июля

Шось у вас по два прогнози.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
10/9/9
 
Повідомлень: 316
З нами з: 10.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 15:19

Два лучше, чем один - точнее)))
SAndriy1
 
Повідомлень: 274
З нами з: 17.01.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 15:40

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

vitaliian написав:Faceless рост будет стремительным, по 10-15 коп в день.
Не хочется такого сценария, если честно
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25002
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1122 раз.
Подякували: 5906 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 15:42

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

10/9/9 написав:
  kolyuchy написав:А чо... Пусть будет 25.99 на середину июля

Шось у вас по два прогнози.
Думаю, можна раз пробачити і взяти останній.

П. С. Підсумки завтра, нова табличка теж
Приймаємо прогнози до кінця доби
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25002
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1122 раз.
Подякували: 5906 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 19:08

На 15.07 - 26,22
AlexTk
 
Повідомлень: 388
З нами з: 08.09.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1565156615671568
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 7168
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 8741
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 5438
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron