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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Вів 02 лип, 2019 11:06
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kolyuchy
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Додано: Вів 02 лип, 2019 11:23
kolyuchy написав:
А чо... Пусть будет 25.99 на середину июля
Шось у вас по два прогнози.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
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10/9/9
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Додано: Вів 02 лип, 2019 15:19
Два лучше, чем один - точнее)))
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SAndriy1
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Додано: Вів 02 лип, 2019 15:40
vitaliian написав:Faceless рост будет стремительным, по 10-15 коп в день.
Не хочется такого сценария, если честно
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Faceless
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Додано: Вів 02 лип, 2019 15:42
10/9/9 написав: kolyuchy написав:
А чо... Пусть будет 25.99 на середину июля
Шось у вас по два прогнози.
Думаю, можна раз пробачити і взяти останній.
П. С. Підсумки завтра, нова табличка теж
Приймаємо прогнози до кінця доби
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Faceless
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Додано: Вів 02 лип, 2019 19:08
На 15.07 - 26,22
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AlexTk
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Додано: Вів 02 лип, 2019 20:23
Я вже проголосував за 26,40.
Але нафта подешевшала
...
якби давав прогноз зараз, підняв би планку до 26,8-27,0, тому моя порада тим, хто ще думає, раджу діапазон 26,8-27,0.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
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10/9/9
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