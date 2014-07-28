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Додано: Вів 02 лип, 2019 11:06
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
26.44
Додано: Вів 02 лип, 2019 11:23
Василь-Рівне - в ігнор forever!
Додано: Вів 02 лип, 2019 15:40
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Не хочется такого сценария, если честно
Додано: Вів 02 лип, 2019 15:42
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Додано: Вів 02 лип, 2019 20:23
Я вже проголосував за 26,40.
Але нафта подешевшала... якби давав прогноз зараз, підняв би планку до 26,8-27,0, тому моя порада тим, хто ще думає, раджу діапазон 26,8-27,0.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
Додано: Вів 02 лип, 2019 22:04
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Я вижу "сверху" испугались моих подставленных "вёдер" по 25.8, - выкупают выше.
Жду
Сейчас бы в самый раз сделать V-образный загон вниз для добивания слабонервных...
Глядя на толпу умалишенных (или наоборот, шотознающих) нерезидентов, почему-то вспоминается Либо с его обещанным "жиром".
И риторический вопрос: опустит ли нбу 18 числа ставку, или опять не решится...
Додано: Вів 02 лип, 2019 22:27
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
А если серьезно смотреть на весь этот хайп вокруг ОВГЗ, то тут
1) либо какой-то хитрейший схематоз;
2) либо действительно некий вариант амнистии и отмывки капитала;
3) либо затариваются "свои", приближенные к новому руководству (в долгие бумаги);
4) либо действительно какие-то безбашеные забугорные спекулянты (через clearStream) по чуть-чуть балуются в рамках своих "до 5% на риск" - для них копейки, а для нас огромнейшие суммы выходят.
Ну потому что в противном случае как-то это всё не вяжется например с сегодняшней информацией viewtopic.php?p=4698148#p4698148
П.С. Ну правда, если здесь присутствует солидная доля "своих" по серьёзному (т.е. пункт_3 ), то действительно очень высока вероятность стабильности как минимум на пару лет, а через пару лет перепродадут на вторичном рынке спокойно ( только при этом действуя чуть заранее, на опережение ). Но тоже возникает вопрос - какова будет так сказать завершающая динамика этой стабильности если вдруг мировой шухер. И когда...
В общем вопросов больше чем ответов.
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