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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1566156715681569
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 00:42

  Alex2007 написав:А если серьезно смотреть на весь этот хайп вокруг ОВГЗ, то тут
1) либо какой-то хитрейший схематоз;
2) либо действительно некий вариант амнистии и отмывки капитала;
3) либо затариваются "свои", приближенные к новому руководству (в долгие бумаги);
4) либо действительно какие-то безбашеные забугорные спекулянты (через clearStream) по чуть-чуть балуются в рамках своих "до 5% на риск" - для них копейки, а для нас огромнейшие суммы выходят.

Ну потому что в противном случае как-то это всё не вяжется например с сегодняшней информацией viewtopic.php?p=4698148#p4698148

П.С. Ну правда, если здесь присутствует солидная доля "своих" по серьёзному (т.е. пункт_3 ), то действительно очень высока вероятность относительной стабильности как минимум на пару лет, а через пару лет перепродадут на вторичном рынке спокойно ( только при этом действуя чуть заранее, на опережение ). Но тоже возникает вопрос - какова будет так сказать завершающая динамика этой стабильности если вдруг мировой шухер. И когда...
В общем вопросов больше чем ответов.

В 2008 году тоже весной лезли нерезы в Украину (около 7 млрд. занесли). Курс укрепился на 50 копеек, а осенью как пошли на выход, то курс просел на 5 гривен. Помню как Тимошенко летом 2008 по телевизору рассказывала, что скоро доллар будет по 2.80. :)
И если вдруг на Западе чихнут, то Украина обоср....ся
andrein
 
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