Переможці VI етапу І місце - vitaliian, єдиний учасник з двома перемогами, похибка трохи менше 13 копійок ІІ місце поділяють AlexTk та freeze, єдиний учасник з двома перемогами, похибка трохи менше 18 копійок ІІІ місце - Faceless, похибка трохи менше 31 копійки
Абсолютний переможець ІІ кварталу - AlexTk з середньою похибкою 20,76 коп
Alex2007 написав:Я вижу "сверху" испугались моих подставленных "вёдер" по 25.8, - выкупают выше. Жду Сейчас бы в самый раз сделать V-образный загон вниз для добивания слабонервных...
Глядя на толпу умалишенных (или наоборот, шотознающих) нерезидентов, почему-то вспоминается Либо с его обещанным "жиром".
И риторический вопрос: опустит ли нбу 18 числа ставку, или опять не решится...
Похоже таки хотят реализовать Ваш сценарий и упорно продолжают укреплять гривню. Боюсь, это укрепление хреново кончится, падать потом начнем не на 20 коп в день. А если ещё наложится хотя бы лёгкий международный шухер... Не понимаю, зачем это делается.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Faceless написав: Переможці VI етапу І місце - vitaliian, єдиний учасник з двома перемогами, похибка трохи менше 13 копійок ІІ місце поділяють AlexTk та freeze, єдиний учасник з двома перемогами, похибка трохи менше 18 копійок ІІІ місце - Faceless, похибка трохи менше 31 копійки
Абсолютний переможець ІІ кварталу - AlexTk з середньою похибкою 20,76 коп