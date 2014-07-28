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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1566156715681569
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 07:20

  Faceless написав:
vitaliian написав:Faceless рост будет стремительным, по 10-15 коп в день.
Не хочется такого сценария, если честно

многие кому нужна валюта выжидают дальнейшего укрепления чтобы взять дешевле, если доллар начнет расти они дружно кинутся его покупать чем и спровоцируют скачки в 20-30коп
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 09:54

Поздоровляємо переможців VI етапу та переможця конкурсу

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Переможці VI етапу
І місце - vitaliian, єдиний учасник з двома перемогами, похибка трохи менше 13 копійок
ІІ місце поділяють AlexTk та freeze, єдиний учасник з двома перемогами, похибка трохи менше 18 копійок
ІІІ місце - Faceless, похибка трохи менше 31 копійки

Абсолютний переможець ІІ кварталу - AlexTk з середньою похибкою 20,76 коп
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 10:40

  Alex2007 написав:Я вижу "сверху" испугались моих подставленных "вёдер" по 25.8, - выкупают выше. :mrgreen:
Жду :lol:
Сейчас бы в самый раз сделать V-образный загон вниз для добивания слабонервных...

Глядя на толпу умалишенных (или наоборот, шотознающих) нерезидентов, почему-то вспоминается Либо с его обещанным "жиром". :lol:


И риторический вопрос: опустит ли нбу 18 числа ставку, или опять не решится...

Похоже таки хотят реализовать Ваш сценарий и упорно продолжают укреплять гривню.
Боюсь, это укрепление хреново кончится, падать потом начнем не на 20 коп в день.
А если ещё наложится хотя бы лёгкий международный шухер...
Не понимаю, зачем это делается.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 10:48

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Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 10:54

  Faceless написав:Зображення
Переможці VI етапу
І місце - vitaliian, єдиний учасник з двома перемогами, похибка трохи менше 13 копійок
ІІ місце поділяють AlexTk та freeze, єдиний учасник з двома перемогами, похибка трохи менше 18 копійок
ІІІ місце - Faceless, похибка трохи менше 31 копійки

Абсолютний переможець ІІ кварталу - AlexTk з середньою похибкою 20,76 коп


Поздравляю)))
AlexTk cool)))
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 11:33

SAndriy1 Спасибо
AlexTk
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 08:52

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

https://ubr.ua/finances/finance-ukraine ... ok-3884274
В Конгрессе США потребовали остановить запуск криптовалюты Facebook
Политики считают, что новые продукты Facebook могут составить конкуренцию американскому доллару


https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... ki-3883997
Криптовалюта Facebook напугала традиционные банки
Некоторые банки опасаются, что их дни сочтены



:lol:
Просто эпично.
Если уже в Конгрессе немного кое-что сжимается значит повод есть. :mrgreen:
Так что в словах нашего коллеги hbbgaf насчет долляра есть зерно истины...

Но к гривне это пока не имеет особого отношения. Хотя...
На общем фоне она может просто не так сильно падать (имеется в виду долгосрочной перспективе). А при надлежащих реформах (но только если уже и сейчас), то остаться на месте или даже вырасти . :shock: По отношению к тому самому долляру
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 09:27

Дыра в 100 миллиардов. Откуда взялся рекордный минус в бюджете и чем он грозит украинцам
https://strana.ua/articles/analysis/209 ... ntsam.html

Ох после выборов бахнет курс. Поэтому ещё есть время затариться баксом по 26. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 09:42

  Игорь Алексеевич написав:Дыра в 100 миллиардов. Откуда взялся рекордный минус в бюджете и чем он грозит украинцам
https://strana.ua/articles/analysis/209 ... ntsam.html

Ох после выборов бахнет курс. Поэтому ещё есть время затариться баксом по 26. :roll:


Чтобы подтянуть показатели бюджета, логично выглядит приподнять курс.
Скорее всего этим займутся где-то в сентябре после формирования нового правительства от новой Рады.
freeze
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