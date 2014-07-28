многие кому нужна валюта выжидают дальнейшего укрепления чтобы взять дешевле, если доллар начнет расти они дружно кинутся его покупать чем и спровоцируют скачки в 20-30коп
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Додано: Сер 03 лип, 2019 07:20
многие кому нужна валюта выжидают дальнейшего укрепления чтобы взять дешевле, если доллар начнет расти они дружно кинутся его покупать чем и спровоцируют скачки в 20-30коп
Додано: Сер 03 лип, 2019 09:54
Поздоровляємо переможців VI етапу та переможця конкурсу
Переможці VI етапу
І місце - vitaliian, єдиний учасник з двома перемогами, похибка трохи менше 13 копійок
ІІ місце поділяють AlexTk та freeze, єдиний учасник з двома перемогами, похибка трохи менше 18 копійок
ІІІ місце - Faceless, похибка трохи менше 31 копійки
Абсолютний переможець ІІ кварталу - AlexTk з середньою похибкою 20,76 коп
Додано: Сер 03 лип, 2019 10:40
Похоже таки хотят реализовать Ваш сценарий и упорно продолжают укреплять гривню.
Боюсь, это укрепление хреново кончится, падать потом начнем не на 20 коп в день.
А если ещё наложится хотя бы лёгкий международный шухер...
Не понимаю, зачем это делается.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Сер 03 лип, 2019 10:54
Поздравляю)))
AlexTk cool)))
Додано: Чет 04 лип, 2019 08:52
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Просто эпично.
Если уже в Конгрессе немного кое-что сжимается значит повод есть.
Так что в словах нашего коллеги hbbgaf насчет долляра есть зерно истины...
Но к гривне это пока не имеет особого отношения. Хотя...
На общем фоне она может просто не так сильно падать (имеется в виду долгосрочной перспективе). А при надлежащих реформах (но только если уже и сейчас), то остаться на месте или даже вырасти . По отношению к тому самому долляру
Додано: Чет 04 лип, 2019 09:42
Игорь Алексеевич
Чтобы подтянуть показатели бюджета, логично выглядит приподнять курс.
Скорее всего этим займутся где-то в сентябре после формирования нового правительства от новой Рады.
Додано: Чет 04 лип, 2019 11:52
странно моё сообщение модер. убрал. хотя эта статья относилась к данной ветке и прогнозу у.е.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 04 лип, 2019 11:58
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Наверно на страну.юа пожаловались
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