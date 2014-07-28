сделал ссылку на страну юа. и всё.
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Додано: Чет 04 лип, 2019 12:19
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 04 лип, 2019 14:10
Так статья и ссылка была по теме, в чём проблема?
Дыра в 100 миллиардов. Откуда взялся рекордный минус в бюджете и чем он грозит украинцам
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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