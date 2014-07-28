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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1567156815691570
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 12:19

  Faceless написав:Наверно на страну.юа пожаловались

сделал ссылку на страну юа. и всё. :shock:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 14:10

Так статья и ссылка была по теме, в чём проблема?

Дыра в 100 миллиардов. Откуда взялся рекордный минус в бюджете и чем он грозит украинцам
https://strana.ua/articles/analysis/209557-otkuda-vzjalsja-rekordnyj-minus-v-bjudzhete-ukrainy-i-chem-on-hrozit-ukraintsam.html
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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  #<1 ... 1567156815691570
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