сделал ссылку на страну юа. и всё.
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Додано: Чет 04 лип, 2019 12:19
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 04 лип, 2019 14:10
Так статья и ссылка была по теме, в чём проблема?
Дыра в 100 миллиардов. Откуда взялся рекордный минус в бюджете и чем он грозит украинцам
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 04 лип, 2019 14:37
Украине нужно готовиться к прекращению транзита российского газа, – Нафтогаз
ещё один сигнал, что осенью стоимость у.е. будет очень отличаться от сег. 26.
что то напоминает мне лето 2008г., когда дол. сделал пике к отметке 4.80 и Стельмах всех уверял, что курс будет еще ниже, т.к. биг мак стоит в Макдональдсе....., а потом с середины сентября у.е пошёл вверх такими темпами, что не успевали обменники менять ценники.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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