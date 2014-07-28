сделал ссылку на страну юа. и всё.
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Додано: Чет 04 лип, 2019 12:19
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 04 лип, 2019 14:10
Так статья и ссылка была по теме, в чём проблема?
Дыра в 100 миллиардов. Откуда взялся рекордный минус в бюджете и чем он грозит украинцам
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 04 лип, 2019 14:37
Украине нужно готовиться к прекращению транзита российского газа, – Нафтогаз
ещё один сигнал, что осенью стоимость у.е. будет очень отличаться от сег. 26.
что то напоминает мне лето 2008г., когда дол. сделал пике к отметке 4.80 и Стельмах всех уверял, что курс будет еще ниже, т.к. биг мак стоит в Макдональдсе....., а потом с середины сентября у.е пошёл вверх такими темпами, что не успевали обменники менять ценники.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 04 лип, 2019 18:31
Спасибо за ссылку. Интересная статья.
Игорь Алексеевич, спасибо и Вам. Я так понял, Вы ссылались на ту же статью.
Что сейчас происходит на вал. рынке мне не очень понятно.
Похоже на то, что правы те, кто на ветке ДС вспоминает 2008.
Приток огромных (по нашим меркам) денег в ОВГЗ считаю явлением резко отрицательным. Занимать под 17-19% в гривне, да ещё и при падающем долларе (или даже стабильном), как по мне - лёгкое сумасшествие.
Даже по данным Госстата рост экспорта за янв.-апр. 2019 составил 6%, импорта - 9,3% или в абс. числах экспорт - 16363,8 млн.дол., импорт - 18456,9 млн.дол. Дефицит составил 2093,1млн.дол. (у янв.-апр. 2018р. – 1441,4млн.дол.) -
За прошлый год экспорт - 47339,9 млн.дол. США (рост на 9,4%), импорт - 57141,0 млн.дол. (рост на 15,2%). Дефицит был 9801,1 млн.дол. (в 2017р. было – 6342,5 млн.дол.).
Т.о. пока что негативное сальдо внешней торговли уверенно растёт.
Вылазим с валютой только за счёт заробитчан и ОВГЗ.
Цены на пшеницу и кукурузу сегодня неплохие, но в конце с/х года это бывает достаточно часто (хотя они и сегодня не супервысокие). Посмотрим, какой будет урожай. Но всё равно даже при рекордном урожае прошлого года баланс торговли был отрицат. и рос.
По ценам на металл не могу говорить. Так и не знаю, на что ориентироваться. Но глядя на медь, серьёзного роста мировой промышленности не вижу.
На ветке ДС писали о высоких ценах на руду. Это хорошо. Действительно,
Т.е. действительно рост доходов от экспорта руды есть, но опять же это не перекрывает рост импорта. Тем более, учитывая относительно невысокую долю руды в экспорте.
Короче, особых оснований для оптимизма пока не вижу. Особенно, учитывая, что наибольший рост рост импорта наблюдается по потребтоварам. Рекорд по "засоби наземного транспорту, крім залізничного" - 39,9%. Высокий рост по "Живi тварини; продукти тваринного походження", по текстилю, по удобрениям - 38,6%.
Низкие цены на газ, думаю, временное явление - лето+тёплая прошлая зима.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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