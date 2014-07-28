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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1567156815691570
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 12:19

  Faceless написав:Наверно на страну.юа пожаловались

сделал ссылку на страну юа. и всё. :shock:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 14:10

Так статья и ссылка была по теме, в чём проблема?

Дыра в 100 миллиардов. Откуда взялся рекордный минус в бюджете и чем он грозит украинцам
https://strana.ua/articles/analysis/209557-otkuda-vzjalsja-rekordnyj-minus-v-bjudzhete-ukrainy-i-chem-on-hrozit-ukraintsam.html
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 14:37

Украине нужно готовиться к прекращению транзита российского газа, – Нафтогаз
https://focus.ua/economics/433718-ukrai ... __naftogaz

ещё один сигнал, что осенью стоимость у.е. будет очень отличаться от сег. 26.
что то напоминает мне лето 2008г., когда дол. сделал пике к отметке 4.80 и Стельмах всех уверял, что курс будет еще ниже, т.к. биг мак стоит в Макдональдсе....., а потом с середины сентября у.е пошёл вверх такими темпами, что не успевали обменники менять ценники. :shock:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 18:31

  Вкладчик1234 написав:Так статья и ссылка была по теме, в чём проблема?

Дыра в 100 миллиардов. Откуда взялся рекордный минус в бюджете и чем он грозит украинцам
https://strana.ua/articles/analysis/209557-otkuda-vzjalsja-rekordnyj-minus-v-bjudzhete-ukrainy-i-chem-on-hrozit-ukraintsam.html

Спасибо за ссылку. Интересная статья.
Игорь Алексеевич, спасибо и Вам. Я так понял, Вы ссылались на ту же статью.

Что сейчас происходит на вал. рынке мне не очень понятно.
Похоже на то, что правы те, кто на ветке ДС вспоминает 2008.

Приток огромных (по нашим меркам) денег в ОВГЗ считаю явлением резко отрицательным. Занимать под 17-19% в гривне, да ещё и при падающем долларе (или даже стабильном), как по мне - лёгкое сумасшествие.

Даже по данным Госстата рост экспорта за янв.-апр. 2019 составил 6%, импорта - 9,3% или в абс. числах экспорт - 16363,8 млн.дол., импорт - 18456,9 млн.дол. Дефицит составил 2093,1млн.дол. (у янв.-апр. 2018р. – 1441,4млн.дол.) - http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2019/06/78.pdf
За прошлый год экспорт - 47339,9 млн.дол. США (рост на 9,4%), импорт - 57141,0 млн.дол. (рост на 15,2%). Дефицит был 9801,1 млн.дол. (в 2017р. было – 6342,5 млн.дол.). http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2019/02/16.pdf
Т.о. пока что негативное сальдо внешней торговли уверенно растёт.
Вылазим с валютой только за счёт заробитчан и ОВГЗ.

Цены на пшеницу и кукурузу сегодня неплохие, но в конце с/х года это бывает достаточно часто (хотя они и сегодня не супервысокие). Посмотрим, какой будет урожай. Но всё равно даже при рекордном урожае прошлого года баланс торговли был отрицат. и рос.

По ценам на металл не могу говорить. Так и не знаю, на что ориентироваться. Но глядя на медь, серьёзного роста мировой промышленности не вижу.

На ветке ДС писали о высоких ценах на руду. Это хорошо. Действительно,
Украина в 2018 году сократила экспорт железной руды и концентрата (код УКТВЭД 2601) по сравнению с 2017 годом на 1,3% — до 36,912 млн тонн, в денежном выражении экспорт увеличился на 10,9% — до $2,869 млрд. Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики, обнародованные Государственной фискальной службой (ГФС) Украины.

По данным ведомства, удельный вес железной руды и концентрата в общем объеме экспорта в денежном выражении составил 6,1%.

https://ports.com.ua/news/v-2018-godu-postupleniya-ot-eksporta-zheleznoy-rudy-uvelichilis-na-109-gfs
Экспорт руды и железорудных концентратов из Украины в мае вырос на 28,67%, до $379,08 млн, по сравнению с предыдущим месяцем.

В натуральном выражении экспорт руды вырос на 22,5%, до 4,16 млн т.
.........
Всего в январе-мае Украина отправила за рубеж 16,8 млн т руды на сумму $1,49 млрд.
Доля ЖРС в общем объеме экспорта Украины составила 6,83%.

https://cfts.org.ua/news/2019/06/07/eksport_rudy_iz_ukrainy_v_mae_vyros_na_29_53674
Т.е. действительно рост доходов от экспорта руды есть, но опять же это не перекрывает рост импорта. Тем более, учитывая относительно невысокую долю руды в экспорте.
Короче, особых оснований для оптимизма пока не вижу. Особенно, учитывая, что наибольший рост рост импорта наблюдается по потребтоварам. Рекорд по "засоби наземного транспорту, крім залізничного" - 39,9%. Высокий рост по "Живi тварини; продукти тваринного походження", по текстилю, по удобрениям - 38,6%.

Низкие цены на газ, думаю, временное явление - лето+тёплая прошлая зима.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 21:35

ЛАД с заробитчанами уже достигли кретического уровня, в том смысле, что к тем 8 млн может добавиться ...ну еще 1.5-2 (остальные либо уже люди за 50-55, либо студенты(до 22)-такие только на клубнику/яблоки собирать

рост переводов кабмин/НБУ озвучивает >14млрд (в 2017-9, в 2018-11)
надо "поднатужиться", чтобы еще 3млн уехало-тогда переводы будут больше 20 млрд ...

и нафига тогда стране кабмин и правительство (кем править???)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 21:46

  vitaliian написав:
  prodigy написав:коллеги, как думате 26,10 будет в июле?
либо нет либо краткосрочно на 1-3 дня сделают курс под крупного покупателя.


сегодня 7км отдавал по 25,9 (кит-групп дитто)

где ты дно?
зерба говорил 26,30-дно ...


https://ubr.ua/finances/exchange-market ... mu-3884288

https://ubr.ua/finances/macroeconomics- ... eh-3884258
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 21:49

вмешался капитал извне,
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 21:55

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)




Борьба за кресло главного банка Европы будет нелегкой, претендентов на него хватает.

Главные конкуренты Кристин Лагард на пост в ЕЦБ:
Франсуа Виллерой — председатель Банка Франции,
Филип Лейн — возглавляет Центральный банк Ирландии,
Эркк Лииканен — бывший руководитель Банка Финляндии.


Надо было им предложить лучшую кандидатуру - Леру Гонтареву. Она вам сделает в европах реформы :mrgreen:
Alex2007
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