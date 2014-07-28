Додано: Чет 04 лип, 2019 18:31

Вкладчик1234 написав: Так статья и ссылка была по теме, в чём проблема?



Дыра в 100 миллиардов. Откуда взялся рекордный минус в бюджете и чем он грозит украинцам

https://strana.ua/articles/analysis/209557-otkuda-vzjalsja-rekordnyj-minus-v-bjudzhete-ukrainy-i-chem-on-hrozit-ukraintsam.html Так статья и ссылка была по теме, в чём проблема?

Украина в 2018 году сократила экспорт железной руды и концентрата (код УКТВЭД 2601) по сравнению с 2017 годом на 1,3% — до 36,912 млн тонн, в денежном выражении экспорт увеличился на 10,9% — до $2,869 млрд. Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики, обнародованные Государственной фискальной службой (ГФС) Украины.



По данным ведомства, удельный вес железной руды и концентрата в общем объеме экспорта в денежном выражении составил 6,1% .

Экспорт руды и железорудных концентратов из Украины в мае вырос на 28,67%, до $379,08 млн, по сравнению с предыдущим месяцем.



В натуральном выражении экспорт руды вырос на 22,5%, до 4,16 млн т.

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Всего в январе-мае Украина отправила за рубеж 16,8 млн т руды на сумму $1,49 млрд.

Доля ЖРС в общем объеме экспорта Украины составила 6,83% .

Спасибо за ссылку. Интересная статья., спасибо и Вам. Я так понял, Вы ссылались на ту же статью.Что сейчас происходит на вал. рынке мне не очень понятно.Похоже на то, что правы те, кто на ветке ДС вспоминает 2008.Приток огромных (по нашим меркам) денег в ОВГЗ считаю явлением резко отрицательным. Занимать под 17-19% в гривне, да ещё и при падающем долларе (или даже стабильном), как по мне - лёгкое сумасшествие.Даже по данным Госстата рост экспорта за янв.-апр. 2019 составил 6%, импорта - 9,3% или в абс. числах экспорт - 16363,8 млн.дол., импорт - 18456,9 млн.дол. Дефицит составил 2093,1млн.дол. (у янв.-апр. 2018р. – 1441,4млн.дол.) -За прошлый год экспорт - 47339,9 млн.дол. США (рост на 9,4%), импорт - 57141,0 млн.дол. (рост на 15,2%). Дефицит был 9801,1 млн.дол. (в 2017р. было – 6342,5 млн.дол.).Т.о. пока что негативное сальдо внешней торговли уверенно растёт.Вылазим с валютой только за счёт заробитчан и ОВГЗ.Цены на пшеницу и кукурузу сегодня неплохие, но в конце с/х года это бывает достаточно часто (хотя они и сегодня не супервысокие). Посмотрим, какой будет урожай. Но всё равно даже при рекордном урожае прошлого года баланс торговли был отрицат. и рос.По ценам на металл не могу говорить. Так и не знаю, на что ориентироваться. Но глядя на медь, серьёзного роста мировой промышленности не вижу.На ветке ДС писали о высоких ценах на руду. Это хорошо. Действительно,Т.е. действительно рост доходов от экспорта руды есть, но опять же это не перекрывает рост импорта. Тем более, учитывая относительно невысокую долю руды в экспорте.Короче, особых оснований для оптимизма пока не вижу. Особенно, учитывая, что наибольший рост рост импорта наблюдается по потребтоварам. Рекорд по "засоби наземного транспорту, крім залізничного" - 39,9%. Высокий рост по "Живi тварини; продукти тваринного походження", по текстилю, по удобрениям - 38,6%.Низкие цены на газ, думаю, временное явление - лето+тёплая прошлая зима.