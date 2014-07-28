Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:06

Ну насчет газа то закачивают сейчас. Уже 13,5 из необходимых 20 млрд. кубов естьКстати нафтогаз тоже вроде собирался выходить на рынок облигаций и брать в долг, если не ошибаюсь. И вполне могут дать. Правда дорого. Но им то что, - у нас же денег как лопатой , можно и дорого занять. Не они ж будут отдаватьПадение транзита (если будет) - то эта проблема через год проявится.А по поводу резервов и долгов - пока должно хватать. Иначе бы нбу сметал бы всё, а так крутит носом.Вот уже через год+ может быть опасная ситуация, если останемся без МВФ. А в этом и начале следующего - накопленного жирка в резервах должно хватать.В любом случае качели вверх будут. И опять может получиться весьма интересная ситуация (как в этом сезоне), что вырастем на 27+ (как на 28+) и там зависнем на несколько месяцев, а потом опять копать дно.Но могу ошибаться.