всё покажет сентябрь с отдачей бабосов мвф и после выборов коалиция. а отсюда газ и его транзит. а газ и транзит - это будут решать путин и медведчук. если медведчуку предложат что то в правительстве, то всё будет с транзитом - ОК.
а иначе если потеряем транзит, то тогда - падения экономики, очередная игра на газе и вхождение в отопительный период без запасов в хранилище. тогда курс 30.
и ещё сентябр. долг перед мвф. (самый большой в этом году). будут его отдавать из резервов нбу, др.источника - нет. а это нарушение программы и от этого опят коллапс в экономике.
хотя нам скажут, что это типа сезонный фактор, оживился типа бизнес. поэтому курс сделал резкий прыжок вверх.