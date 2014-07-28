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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1568156915701571
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 09:53

всё покажет сентябрь с отдачей бабосов мвф и после выборов коалиция. а отсюда газ и его транзит. а газ и транзит - это будут решать путин и медведчук. если медведчуку предложат что то в правительстве, то всё будет с транзитом - ОК.
а иначе если потеряем транзит, то тогда - падения экономики, очередная игра на газе и вхождение в отопительный период без запасов в хранилище. тогда курс 30.
и ещё сентябр. долг перед мвф. (самый большой в этом году). будут его отдавать из резервов нбу, др.источника - нет. а это нарушение программы и от этого опят коллапс в экономике.
хотя нам скажут, что это типа сезонный фактор, оживился типа бизнес. поэтому курс сделал резкий прыжок вверх. :oops:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:06

Игорь Алексеевич

Ну насчет газа то закачивают сейчас. Уже 13,5 из необходимых 20 млрд. кубов есть
https://www.rbc.ua/ukr/news/ukraina-sus ... 62680.html

Кстати нафтогаз тоже вроде собирался выходить на рынок облигаций и брать в долг, если не ошибаюсь. И вполне могут дать. Правда дорого. Но им то что, - у нас же денег как лопатой , можно и дорого занять :mrgreen: . Не они ж будут отдавать

Падение транзита (если будет) - то эта проблема через год проявится.


А по поводу резервов и долгов - пока должно хватать. Иначе бы нбу сметал бы всё, а так крутит носом.

Вот уже через год+ может быть опасная ситуация, если останемся без МВФ. А в этом и начале следующего - накопленного жирка в резервах должно хватать.

В любом случае качели вверх будут. И опять может получиться весьма интересная ситуация (как в этом сезоне), что вырастем на 27+ (как на 28+) и там зависнем на несколько месяцев, а потом опять копать дно.

Но могу ошибаться.
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:30

все качели с у.е. увидим я думаю после второй половины августа.) :roll:
а пока всем хорошего настроения.)
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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  #<1 ... 1568156915701571
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