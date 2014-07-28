всё покажет сентябрь с отдачей бабосов мвф и после выборов коалиция. а отсюда газ и его транзит. а газ и транзит - это будут решать путин и медведчук. если медведчуку предложат что то в правительстве, то всё будет с транзитом - ОК. а иначе если потеряем транзит, то тогда - падения экономики, очередная игра на газе и вхождение в отопительный период без запасов в хранилище. тогда курс 30. и ещё сентябр. долг перед мвф. (самый большой в этом году). будут его отдавать из резервов нбу, др.источника - нет. а это нарушение программы и от этого опят коллапс в экономике. хотя нам скажут, что это типа сезонный фактор, оживился типа бизнес. поэтому курс сделал резкий прыжок вверх.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Кстати нафтогаз тоже вроде собирался выходить на рынок облигаций и брать в долг, если не ошибаюсь. И вполне могут дать. Правда дорого. Но им то что, - у нас же денег как лопатой , можно и дорого занять . Не они ж будут отдавать
Падение транзита (если будет) - то эта проблема через год проявится.
А по поводу резервов и долгов - пока должно хватать. Иначе бы нбу сметал бы всё, а так крутит носом.
Вот уже через год+ может быть опасная ситуация, если останемся без МВФ. А в этом и начале следующего - накопленного жирка в резервах должно хватать.
В любом случае качели вверх будут. И опять может получиться весьма интересная ситуация (как в этом сезоне), что вырастем на 27+ (как на 28+) и там зависнем на несколько месяцев, а потом опять копать дно.
Alex2007 написав:........ Вот уже через год+ может быть опасная ситуация, если останемся без МВФ. А в этом и начале следующего - накопленного жирка в резервах должно хватать.
В любом случае качели вверх будут. И опять может получиться весьма интересная ситуация (как в этом сезоне), что вырастем на 27+ (как на 28+) и там зависнем на несколько месяцев, а потом опять копать дно.
Но могу ошибаться.
Без МВФ, уверен, не останемся. Интересны разве что условия. Жирка хватит. А вот с бюджетом и развитием экономики большие вопросы. И начинают беспокоить иностранные инвестиции в ОВГЗ. За чей счёт будет сегодняшний банкет?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Без МВФ, уверен, не останемся. Интересны разве что условия. Жирка хватит. А вот с бюджетом и развитием экономики большие вопросы. И начинают беспокоить иностранные инвестиции в ОВГЗ. За чей счёт будет сегодняшний банкет?
За наш, за чей же еще Но не сейчас. Через девальвацию гривны и удешевления гривневого долга - только такой сценарий приходит в голову...
А про экономику у нас к сожалению никто не думал, и видимо думать особо не собирается... Вне завимости от курса. Разве что инфляцией надуть ВВП и говорить что у нас вырос долларовый ВВП, на сколько там, на 20% вроде.