всё покажет сентябрь с отдачей бабосов мвф и после выборов коалиция. а отсюда газ и его транзит. а газ и транзит - это будут решать путин и медведчук. если медведчуку предложат что то в правительстве, то всё будет с транзитом - ОК. а иначе если потеряем транзит, то тогда - падения экономики, очередная игра на газе и вхождение в отопительный период без запасов в хранилище. тогда курс 30. и ещё сентябр. долг перед мвф. (самый большой в этом году). будут его отдавать из резервов нбу, др.источника - нет. а это нарушение программы и от этого опят коллапс в экономике. хотя нам скажут, что это типа сезонный фактор, оживился типа бизнес. поэтому курс сделал резкий прыжок вверх.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Кстати нафтогаз тоже вроде собирался выходить на рынок облигаций и брать в долг, если не ошибаюсь. И вполне могут дать. Правда дорого. Но им то что, - у нас же денег как лопатой , можно и дорого занять . Не они ж будут отдавать
Падение транзита (если будет) - то эта проблема через год проявится.
А по поводу резервов и долгов - пока должно хватать. Иначе бы нбу сметал бы всё, а так крутит носом.
Вот уже через год+ может быть опасная ситуация, если останемся без МВФ. А в этом и начале следующего - накопленного жирка в резервах должно хватать.
В любом случае качели вверх будут. И опять может получиться весьма интересная ситуация (как в этом сезоне), что вырастем на 27+ (как на 28+) и там зависнем на несколько месяцев, а потом опять копать дно.
Alex2007 написав:........ Вот уже через год+ может быть опасная ситуация, если останемся без МВФ. А в этом и начале следующего - накопленного жирка в резервах должно хватать.
В любом случае качели вверх будут. И опять может получиться весьма интересная ситуация (как в этом сезоне), что вырастем на 27+ (как на 28+) и там зависнем на несколько месяцев, а потом опять копать дно.
Но могу ошибаться.
Без МВФ, уверен, не останемся. Интересны разве что условия. Жирка хватит. А вот с бюджетом и развитием экономики большие вопросы. И начинают беспокоить иностранные инвестиции в ОВГЗ. За чей счёт будет сегодняшний банкет?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Без МВФ, уверен, не останемся. Интересны разве что условия. Жирка хватит. А вот с бюджетом и развитием экономики большие вопросы. И начинают беспокоить иностранные инвестиции в ОВГЗ. За чей счёт будет сегодняшний банкет?
За наш, за чей же еще Но не сейчас. Через девальвацию гривны и удешевления гривневого долга - только такой сценарий приходит в голову...
А про экономику у нас к сожалению никто не думал, и видимо думать особо не собирается... Вне завимости от курса. Разве что инфляцией надуть ВВП и говорить что у нас вырос долларовый ВВП, на сколько там, на 20% вроде.
Игорь Алексеевич написав:всё покажет сентябрь с отдачей бабосов мвф и после выборов коалиция. а отсюда газ и его транзит. а газ и транзит - это будут решать путин и медведчук. если медведчуку предложат что то в правительстве, то всё будет с транзитом - ОК. а иначе если потеряем транзит, то тогда - падения экономики, очередная игра на газе и вхождение в отопительный период без запасов в хранилище. тогда курс 30. и ещё сентябр. долг перед мвф. (самый большой в этом году). будут его отдавать из резервов нбу, др.источника - нет. а это нарушение программы и от этого опят коллапс в экономике. хотя нам скажут, что это типа сезонный фактор, оживился типа бизнес. поэтому курс сделал резкий прыжок вверх.
1) долги за 2019г отдадим без проблем-на есть деньги (ЗВР), НБУ с начала года уже купил 1,4 и (думаю) еще до конца года 0,6-0,7 купит.
2)транзит газа будет остановлен после 31 дек 2019. потом начнутся перепады с поставкой в Европу ... или нет, Европа будет спасена Трампом (газовозы из США спешат на помощь), Газпром сам пойдет на уступки (март 2020)...с транзитом для Украины "все буде добре, настане наш час" 3)резервы НБУ будут только пополнятся