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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1568156915701571
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 09:53

всё покажет сентябрь с отдачей бабосов мвф и после выборов коалиция. а отсюда газ и его транзит. а газ и транзит - это будут решать путин и медведчук. если медведчуку предложат что то в правительстве, то всё будет с транзитом - ОК.
а иначе если потеряем транзит, то тогда - падения экономики, очередная игра на газе и вхождение в отопительный период без запасов в хранилище. тогда курс 30.
и ещё сентябр. долг перед мвф. (самый большой в этом году). будут его отдавать из резервов нбу, др.источника - нет. а это нарушение программы и от этого опят коллапс в экономике.
хотя нам скажут, что это типа сезонный фактор, оживился типа бизнес. поэтому курс сделал резкий прыжок вверх. :oops:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:06

Игорь Алексеевич

Ну насчет газа то закачивают сейчас. Уже 13,5 из необходимых 20 млрд. кубов есть
https://www.rbc.ua/ukr/news/ukraina-sus ... 62680.html

Кстати нафтогаз тоже вроде собирался выходить на рынок облигаций и брать в долг, если не ошибаюсь. И вполне могут дать. Правда дорого. Но им то что, - у нас же денег как лопатой , можно и дорого занять :mrgreen: . Не они ж будут отдавать

Падение транзита (если будет) - то эта проблема через год проявится.


А по поводу резервов и долгов - пока должно хватать. Иначе бы нбу сметал бы всё, а так крутит носом.

Вот уже через год+ может быть опасная ситуация, если останемся без МВФ. А в этом и начале следующего - накопленного жирка в резервах должно хватать.

В любом случае качели вверх будут. И опять может получиться весьма интересная ситуация (как в этом сезоне), что вырастем на 27+ (как на 28+) и там зависнем на несколько месяцев, а потом опять копать дно.

Но могу ошибаться.
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:30

все качели с у.е. увидим я думаю после второй половины августа.) :roll:
а пока всем хорошего настроения.)
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 11:53

:cry:
  Alex2007 написав:........
Вот уже через год+ может быть опасная ситуация, если останемся без МВФ. А в этом и начале следующего - накопленного жирка в резервах должно хватать.

В любом случае качели вверх будут. И опять может получиться весьма интересная ситуация (как в этом сезоне), что вырастем на 27+ (как на 28+) и там зависнем на несколько месяцев, а потом опять копать дно.

Но могу ошибаться.

Без МВФ, уверен, не останемся. Интересны разве что условия. Жирка хватит. А вот с бюджетом и развитием экономики большие вопросы.
И начинают беспокоить иностранные инвестиции в ОВГЗ.
За чей счёт будет сегодняшний банкет?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:02

  ЛАД написав::cry:

Без МВФ, уверен, не останемся. Интересны разве что условия. Жирка хватит. А вот с бюджетом и развитием экономики большие вопросы.
И начинают беспокоить иностранные инвестиции в ОВГЗ.
За чей счёт будет сегодняшний банкет?


За наш, за чей же еще :cry:
Но не сейчас.
Через девальвацию гривны и удешевления гривневого долга - только такой сценарий приходит в голову...

А про экономику у нас к сожалению никто не думал, и видимо думать особо не собирается... Вне завимости от курса.
Разве что инфляцией надуть ВВП и говорить что у нас вырос долларовый ВВП, на сколько там, на 20% вроде. :lol: :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 18:19

  Игорь Алексеевич написав:всё покажет сентябрь с отдачей бабосов мвф и после выборов коалиция. а отсюда газ и его транзит. а газ и транзит - это будут решать путин и медведчук. если медведчуку предложат что то в правительстве, то всё будет с транзитом - ОК.
а иначе если потеряем транзит, то тогда - падения экономики, очередная игра на газе и вхождение в отопительный период без запасов в хранилище. тогда курс 30.
и ещё сентябр. долг перед мвф. (самый большой в этом году). будут его отдавать из резервов нбу, др.источника - нет. а это нарушение программы и от этого опят коллапс в экономике.
хотя нам скажут, что это типа сезонный фактор, оживился типа бизнес. поэтому курс сделал резкий прыжок вверх. :oops:


1) долги за 2019г отдадим без проблем-на есть деньги (ЗВР), НБУ с начала года уже купил 1,4 и (думаю) еще до конца года 0,6-0,7 купит.

2)транзит газа будет остановлен после 31 дек 2019.
потом начнутся перепады с поставкой в Европу ... или нет, Европа будет спасена Трампом (газовозы из США спешат на помощь), Газпром сам пойдет на уступки (март 2020)...с транзитом для Украины "все буде добре, настане наш час"
3)резервы НБУ будут только пополнятся


https://korrespondent.net/business/comp ... nzyta-haza
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prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 07:32

Скажите, эта ветка больше не активна ? Где теперь пишут все её обитатели? Никогда здесь не писал, но всегда с интересом читал. Уже неделю нет новых сообщений.
pavel159
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 07:47

pavel159, раз Вы пишите тут - значит активна.
Видимо народ уже перевернулся кто во что хотел, и решил сделать себе небольшой отпуск.

Пишут ещё тут:
Валютный рынок в контексте ДС
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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