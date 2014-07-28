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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Суб 13 лип, 2019 11:12
10/9/9 написав:
Таким чином, найкращі шанси у сінуса, непогані шанси у пупсіка, фріза і сандрій1.
А на наступний термін поки що зарано щось прогнозувати.
якщо буде нижче 26, то табличку просто достатньо пронумерувати
там усе в порядку зростання
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stas_rst
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Додано: Пон 15 лип, 2019 14:12
https://obmen.lviv.ua/
25,99https://obmenka24.kiev.ua/
25,95https://obmenka.od.ua/
25,95https://obmenka.kharkov.ua/
26,00https://obmen.dp.ua/
25,95https://obmenka.vinnica.ua/
25,95https://obmin.chernivtsi.ua/
25,90http://obmen.zaporizhzhe.ua/
26,00http://obmin.khmelnitskiy.ua/
26,00
Средний курс по 9 обменкам 25,9656
Поздравляю Синуса!
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AlexTk
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