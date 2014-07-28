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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1569157015711572
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 11:12

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  10/9/9 написав:Таким чином, найкращі шанси у сінуса, непогані шанси у пупсіка, фріза і сандрій1.
А на наступний термін поки що зарано щось прогнозувати.

якщо буде нижче 26, то табличку просто достатньо пронумерувати :) там усе в порядку зростання :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 14:12

https://obmen.lviv.ua/  25,99
https://obmenka24.kiev.ua/  25,95
https://obmenka.od.ua/  25,95
https://obmenka.kharkov.ua/  26,00
https://obmen.dp.ua/  25,95
https://obmenka.vinnica.ua/  25,95
https://obmin.chernivtsi.ua/  25,90
http://obmen.zaporizhzhe.ua/  26,00
http://obmin.khmelnitskiy.ua/ 26,00

Средний курс по 9 обменкам 25,9656

Поздравляю Синуса!
AlexTk
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 15:37

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Приветствую!
Поздравляю победителя и призеров)))
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 15:41

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Зображення

Поздоровляємо переможців І етапу ІІ кварталу 2019 року!
І місце - sinus з похибкою трохи більше 3 копійок.
ІІ місце - Pupsik з похибкою трохи більше 8 копійок.
ІІІ місце - freeze з похибкою трохи більше 14 копійок.

Прогнози на ІІ етап приймаються до кінця середи, 17 липня
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 16:08

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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 16:51

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 16:54

залишаю 26.35
пора розвертатись ...
stas_rst
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