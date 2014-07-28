ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Суб 13 лип, 2019 11:12
10/9/9 написав:
Таким чином, найкращі шанси у сінуса, непогані шанси у пупсіка, фріза і сандрій1.
А на наступний термін поки що зарано щось прогнозувати.
якщо буде нижче 26, то табличку просто достатньо пронумерувати
там усе в порядку зростання
stas_rst
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Додано: Пон 15 лип, 2019 14:12
https://obmen.lviv.ua/
25,99
https://obmenka24.kiev.ua/
25,95
https://obmenka.od.ua/
25,95
https://obmenka.kharkov.ua/
26,00
https://obmen.dp.ua/
25,95
https://obmenka.vinnica.ua/
25,95
https://obmin.chernivtsi.ua/
25,90
http://obmen.zaporizhzhe.ua/
26,00
http://obmin.khmelnitskiy.ua/
26,00
Средний курс по 9 обменкам
25,9656
Поздравляю Синуса!
AlexTk
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Додано: Пон 15 лип, 2019 15:37
Приветствую!
Поздравляю победителя и призеров)))
SAndriy1
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Додано: Пон 15 лип, 2019 15:41
Поздоровляємо переможців І етапу ІІ кварталу 2019 року!
І місце -
sinus
з похибкою трохи більше 3 копійок.
ІІ місце -
Pupsik
з похибкою трохи більше 8 копійок.
ІІІ місце -
freeze
з похибкою трохи більше 14 копійок.
Прогнози на ІІ етап приймаються до кінця середи, 17 липня
Faceless
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Додано: Пон 15 лип, 2019 16:08
Faceless 26,27
yurko81
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Додано: Пон 15 лип, 2019 16:51
26,20
vitaliian
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Додано: Пон 15 лип, 2019 16:54
залишаю 26.35
пора розвертатись ...
stas_rst
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Додано: Пон 15 лип, 2019 18:01
26,10
Выборы пройдут уже, после них очень потихоньку вверх.
freeze
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Додано: Пон 15 лип, 2019 19:31
обс, що буде по 24, не вірю,
але 25,83 бажаю на чергову дату.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
10/9/9
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Додано: Пон 15 лип, 2019 19:34
Дякую за привітання!
До виборів і після них країні буде не до курсів, тому якихсь різких змін в курсоутворенні наврядше треба чекати. 18-го буде рішення по обліковій ставці, але воно тільки може показати напрямок думок НБУ і на курсі зараз не відобразиться, яке б воно не було, мабуть знизять на 2%. До 1-го серпня багато хто сплачує податки, що може теж посилити гривню. Але потрохи зростати вже час. Тому на кінець місяця -хай буде 26,4.
sinus
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