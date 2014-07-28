|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Пон 15 лип, 2019 20:32
31/07 26.50
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Пон 15 лип, 2019 21:54
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
26.27
Додано: Пон 15 лип, 2019 23:21
Не буду метаться.
Оставляю 26,55.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 16 лип, 2019 10:03
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
26,42 на конец месяца!
Основной посыл - дно ощутили, ОГВЗ сильными темпами приобретаться нерезидентами не будет (прирастёт ещё чуток), сезонный тренд уже готов начаться, выборы подстегнут немного подпрыгнуть!
Додано: Сер 17 лип, 2019 16:35
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Оставлю 26.3
Додано: Сер 17 лип, 2019 18:53
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
26.07
Думаю рано многие запрягают на существенный рост, мы ещё получим сюрпризов
Додано: Сер 17 лип, 2019 19:14
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
У меня вообще создается впечатление, что 26-27 +- 10% - это новый уровень "па8". Ну тут правда, он уже не совсем новый (года 3-4), но продержаться может еще долго по разным причинам.
А то что сюрпризы есчо будут, - тут без сомнений.
|