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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1570157115721573
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 20:32

31/07 26.50
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 21:54

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

26.27
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 23:21

Не буду метаться. :)
Оставляю 26,55.
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Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 10:03

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

26,42 на конец месяца!
Основной посыл - дно ощутили, ОГВЗ сильными темпами приобретаться нерезидентами не будет (прирастёт ещё чуток), сезонный тренд уже готов начаться, выборы подстегнут немного подпрыгнуть!
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 16:35

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Оставлю 26.3
Mayag
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 17:54

нехай 26.13
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 18:53

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

26.07
Думаю рано многие запрягают на существенный рост, мы ещё получим сюрпризов
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 19:14

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

У меня вообще создается впечатление, что 26-27 +- 10% - это новый уровень "па8". Ну тут правда, он уже не совсем новый (года 3-4), но продержаться может еще долго по разным причинам.
:|
А то что сюрпризы есчо будут, - тут без сомнений.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 20:22

На 31.07 - 26,15
AlexTk
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 00:15

  Alex2007 написав:У меня вообще создается впечатление, что 26-27 +- 10% - это новый уровень "па8". Ну тут правда, он уже не совсем новый (года 3-4), но продержаться может еще долго по разным причинам.
:|
А то что сюрпризы есчо будут, - тут без сомнений.

Вполне возможно.
Но чем дольше продержится, тем сильнее рванёт. Но позже.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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