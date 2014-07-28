Приветствую!
На «существенный» - нет, а вот на постепенный с колебаниями - да! Уж слишком мы (государство) многого хотим верстая бюджет, а потом и выполнять его нужно, и электорат радовать низкими курсами хочется, и резервы пополнять незадорого! Но время всё расставит на свои места)))
Все ожидают/понимают , что курс подрастёт! Гораздо сложнее предсказать вариант дальнейшего развития событий:
- сезонный рост и снижение весной, как в прошлые годы (то есть, все останется как и раньше)
- не слишком большой рост с улучшением показателей бюджета и экономики в целом как результат действий новой власти
- резкий скачок курса и выход на новые уровни (здесь и кризис извне может толчок дать и внутри постараться могут)
И тд