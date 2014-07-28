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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1571157215731574
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 08:24

  Faceless написав:26.07
Думаю рано многие запрягают на существенный рост, мы ещё получим сюрпризов

Приветствую!
На «существенный» - нет, а вот на постепенный с колебаниями - да! Уж слишком мы (государство) многого хотим верстая бюджет, а потом и выполнять его нужно, и электорат радовать низкими курсами хочется, и резервы пополнять незадорого! Но время всё расставит на свои места)))
Все ожидают/понимают , что курс подрастёт! Гораздо сложнее предсказать вариант дальнейшего развития событий:
- сезонный рост и снижение весной, как в прошлые годы (то есть, все останется как и раньше)
- не слишком большой рост с улучшением показателей бюджета и экономики в целом как результат действий новой власти
- резкий скачок курса и выход на новые уровни (здесь и кризис извне может толчок дать и внутри постараться могут)
И тд
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:40

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

https://ubr.ua/finances/macroeconomics- ... ut-3884792

////
От минимального снижения учетной ставки выиграют покупатели гособлигаций Минфина. По рынку активно распускали слухи о снижении учетки на 1%, и эксперты допускали постепенно снижение интереса к ОВГЗ (ставки по госбумагам Минфина привязаны к ставке НБУ). Боялись не столько нынешней ставки — сколько тренда по резкому удешевлению гривневого ресурса.

Правда активно обсуждались и другая версия. О том, что настоящих иностранцев среди покупателей-нерезидентов совсем немного. Что львиная доля — это представителей этой, прошлой и позапрошлой власти, которые давно повыводили свои деньги на офшоры и скупают родные гособлигации через западные инвестфонды. Очень дорожат конфиденциальностью в этом деле.

Кстати, говорят, что именно поэтому учетную ставку так медленно и опускают. Чтобы не пришлось понижать проценты для уважаемых людей. Сегодняшних и прошлых.

«Снижение учетной ставки в первую очередь может повлиять на короткий конец кривой — на доходности ОВГЗ до года-двух. В то же время, по заявлениям Минфина, именно нерезиденты были основными покупателями 6-летних ОВГЗ. Поэтому изменение доходностей затронет только часть инвесторов, которые предпочитают краткосрочные облигации, и такое решение не будет иметь существенного влияния на спрос с их стороны», — заверил UBR.ua старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.
////


А на валютном рынке тем временем по-прежнему доят/стригут, как кому нравится... :lol:
настоящий форекс прямо :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 15:49

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

так а кто в предыдущем цикле победил-то? что-то не нашел таблички на стыке - июня/июля
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Corpocrator
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 15:50

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Faceless написав:26.07
Думаю рано многие запрягают на существенный рост, мы ещё получим сюрпризов
Ну сегодня уже "сюрприз" состоялся :)
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 15:51

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Corpocrator написав:так а кто в предыдущем цикле победил-то? что-то не нашел таблички на стыке - июня/июля
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4706321#p4706321
Faceless
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