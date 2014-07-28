Faceless написав:26.07 Думаю рано многие запрягают на существенный рост, мы ещё получим сюрпризов
Приветствую! На «существенный» - нет, а вот на постепенный с колебаниями - да! Уж слишком мы (государство) многого хотим верстая бюджет, а потом и выполнять его нужно, и электорат радовать низкими курсами хочется, и резервы пополнять незадорого! Но время всё расставит на свои места))) Все ожидают/понимают , что курс подрастёт! Гораздо сложнее предсказать вариант дальнейшего развития событий: - сезонный рост и снижение весной, как в прошлые годы (то есть, все останется как и раньше) - не слишком большой рост с улучшением показателей бюджета и экономики в целом как результат действий новой власти - резкий скачок курса и выход на новые уровни (здесь и кризис извне может толчок дать и внутри постараться могут) И тд
//// От минимального снижения учетной ставки выиграют покупатели гособлигаций Минфина. По рынку активно распускали слухи о снижении учетки на 1%, и эксперты допускали постепенно снижение интереса к ОВГЗ (ставки по госбумагам Минфина привязаны к ставке НБУ). Боялись не столько нынешней ставки — сколько тренда по резкому удешевлению гривневого ресурса.
Правда активно обсуждались и другая версия. О том, что настоящих иностранцев среди покупателей-нерезидентов совсем немного. Что львиная доля — это представителей этой, прошлой и позапрошлой власти, которые давно повыводили свои деньги на офшоры и скупают родные гособлигации через западные инвестфонды. Очень дорожат конфиденциальностью в этом деле.
Кстати, говорят, что именно поэтому учетную ставку так медленно и опускают. Чтобы не пришлось понижать проценты для уважаемых людей. Сегодняшних и прошлых.
«Снижение учетной ставки в первую очередь может повлиять на короткий конец кривой — на доходности ОВГЗ до года-двух. В то же время, по заявлениям Минфина, именно нерезиденты были основными покупателями 6-летних ОВГЗ. Поэтому изменение доходностей затронет только часть инвесторов, которые предпочитают краткосрочные облигации, и такое решение не будет иметь существенного влияния на спрос с их стороны», — заверил UBR.ua старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович. ////
А на валютном рынке тем временем по-прежнему доят/стригут, как кому нравится... настоящий форекс прямо
Сиджу на зеленому паркані (цьогоріч по 26,4 в середньому), і якось сумно стає, чимдалі, тим сумніше. І зайвої гривні немає, щоб хоч якось покращити настрій зеленим по 25,31. І навіть ймовірна перемога в цьому турі якось зовсім не тішить.