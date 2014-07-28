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От минимального снижения учетной ставки выиграют покупатели гособлигаций Минфина. По рынку активно распускали слухи о снижении учетки на 1%, и эксперты допускали постепенно снижение интереса к ОВГЗ (ставки по госбумагам Минфина привязаны к ставке НБУ). Боялись не столько нынешней ставки — сколько тренда по резкому удешевлению гривневого ресурса.



Правда активно обсуждались и другая версия. О том, что настоящих иностранцев среди покупателей-нерезидентов совсем немного. Что львиная доля — это представителей этой, прошлой и позапрошлой власти, которые давно повыводили свои деньги на офшоры и скупают родные гособлигации через западные инвестфонды. Очень дорожат конфиденциальностью в этом деле.



Кстати, говорят, что именно поэтому учетную ставку так медленно и опускают. Чтобы не пришлось понижать проценты для уважаемых людей. Сегодняшних и прошлых.



«Снижение учетной ставки в первую очередь может повлиять на короткий конец кривой — на доходности ОВГЗ до года-двух. В то же время, по заявлениям Минфина, именно нерезиденты были основными покупателями 6-летних ОВГЗ. Поэтому изменение доходностей затронет только часть инвесторов, которые предпочитают краткосрочные облигации, и такое решение не будет иметь существенного влияния на спрос с их стороны», — заверил UBR.ua старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

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