Не будет скорее всего никаких 28 и выше этой зимой (после трех лет подряд в 17, 18, 19 году).
Точнее сказать так (в этом году-начале следующего):
1) или срыв резьбы и неожиданный (уже для многих) улет выше 30, где-то до 33-35 - ооочень маловероятно считаю.
2) или в лучшем случае легким движением помацаем 28, если вообще помацаем, и не факт что зимой - гораздо более вероятнее чем 1).
Вчера в "ВалютномРынкеДС"
писал что осталось 20 млрд лимита привлечений в гривне, и 60 в валюте. Сообщение потерялось в тонне спама насчет яичных цен и околоячной тематики , ну и ладно... Я человек ненавязчивый.
А эти лимиты в текущей ситуации между прочим достаточно важны для курса.