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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1572157315741575
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 15:58

  stas_rst написав:не Ви один :) усі мовчать і крутять у голові хоча б 28 на зиму :)


Не будет скорее всего никаких 28 и выше этой зимой (после трех лет подряд в 17, 18, 19 году).

Точнее сказать так (в этом году-начале следующего):
1) или срыв резьбы и неожиданный (уже для многих) улет выше 30, где-то до 33-35 - ооочень маловероятно считаю.
2) или в лучшем случае легким движением помацаем 28, если вообще помацаем, и не факт что зимой - гораздо более вероятнее чем 1).

Вчера в "ВалютномРынкеДС"
писал что осталось 20 млрд лимита привлечений в гривне, и 60 в валюте. Сообщение потерялось в тонне спама насчет яичных цен и околоячной тематики , ну и ладно... :mrgreen: Я человек ненавязчивый.
А эти лимиты в текущей ситуации между прочим достаточно важны для курса.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 16:11

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Очікую відскок від 25,20 або 25,00
twin
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 17:28

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  Alex2007 написав:Вчера в "ВалютномРынкеДС"
писал


хоть ссылочку для почитать можно?
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 17:52

  Очкарик написав:
  Alex2007 написав:Вчера в "ВалютномРынкеДС"
писал


хоть ссылочку для почитать можно?


в общем-то ничего особенного не придумал
viewtopic.php?p=4715074#p4715074
- своих гривень мало, решил на ЭВМ посчитать государственные валютные ценности :mrgreen:
так и возникли пара вопросов.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 19:51

Тут, чи там, чи ще десь, лунала думка, що от дефіцит бюджету, восени буде караул.

Але, як я гадаю, бюджет верстали з розрахунку розкрадання десятків відсотків (30-50%, хто ж зна, хто ж зна). Щось встигли вкрасти, десь відремонтували 50 метрів дороги. Десь пам'ятник пофарбували сусальним золотом. Десь скляний місток збудували. ;)
І так далі, і тому подібне. Але ймовірно все вкрасти планували восени, тому і рвали і метали на виборах, а тут такий облом.
До чого я це веду. Цілком можливо, якщо відкинути ці відсотки, які були заплановані до розкрадання, то ніякого дефіциту бюджету взагалі немає. І всі отримають все на 100%.
При умові, що мої здогадки про стару владу вірні. І при умові, що нова влада не захоче розкрасти те, що не встигли розкрасти попередники. Наївний я.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 16:32

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Результати проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 30 липня 2019 року
1. 77 днів - 19 453 845,46;
2. 182 дня - 401 209 861,94;
3. 343 дні - 494 690 502,50;
4. 840 днів - 5 395 494 636,52;
5. 2 037 днів - 10 898 411 506,62
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 22:39

По конкурсу - подавляющее большинство не поймало тренд на укрепление гривны.

Чудны дела твои, Господи /c/

Чем крепче курс, тем хуже торговля. Давно проверено. Моя головная контора снизила количество импортируемого товара по сравнению с зимой, самым плохим сезоном, на 30 процентов, и это в самый обычно хороший летний сезон.

Хочу девальвацию. Нужна прибыль. Пускайте ракету.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 23:18

freeze

Заметьте! Не я это предложил...
© К/Ф "Покровские ворота"

Хуже года не было с 1998.

Потребрынок лежит, продаются товары ежедневного спроса.

Зе команда за 2 недели обучится, с октября надеюсь начнут строить квартиры/особняки - кому что положено.

Ой, Фриз, навыбирали вы...
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
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