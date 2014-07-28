ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Сер 31 лип, 2019 12:13
SAndriy1 написав: freeze написав:
По конкурсу - подавляющее большинство не поймало тренд на укрепление гривны.
Чудны дела твои, Господи /c/
Чем крепче курс, тем хуже торговля. Давно проверено. Моя головная контора снизила количество импортируемого товара по сравнению с зимой, самым плохим сезоном, на 30 процентов, и это в самый обычно хороший летний сезон.
Хочу девальвацию. Нужна прибыль. Пускайте ракету.
Просили? Ловите))))
Ловить пока нечего. Ракету только разогревают ( и то не факт).
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Додано: Сер 31 лип, 2019 12:15
SAndriy1 Если не секрет, чем торгуете?
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Додано: Сер 31 лип, 2019 13:27
Alex2007 написав: Очкарик написав: Alex2007 написав:
Вчера в "ВалютномРынкеДС"
писал
хоть ссылочку для почитать можно?
в общем-то ничего особенного не придумал
viewtopic.php?p=4715074#p4715074
- своих гривень мало, решил на ЭВМ посчитать государственные валютные ценности
так и возникли пара вопросов.
Читал Ваш пост.
На эту же тему интересен пост
zzzzzz https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4716640#p4716640
и сегодняшняя ссылка
https://ubr.ua/finances/macroeconomics-ukraine/ten-rossii-kto-i-zachem-skupaet-ukrainskie-dolhi-3885163
.
Правда, по ссылке удивила фраза:
В бюджете 2019 года финансирование казны за счет привлечения внешних долгов заложено на уровне 73,68 млрд грн.
Откуда 73,68, когда в таблице, приведенной
zzzzzz
цифра вдвое больше - 143,9 млрд. грн (да и Вы привели такую же)?
К вопросу о потолках по этой же ссылке ещё одна интересная фраза:
Станет ли это поводом для Минфина чуть притормозить в части распродажи облигаций, будет ясно уже через неделю, в ходе очередного аукциона.
Эти цифры не догма и не обязательны к соблюдению Минфином?
Может, имеется ввиду превышение заимствований над погашениями?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Сер 31 лип, 2019 13:42
ЛАД написав: SAndriy1
Если не секрет, чем торгуете?
Окна и двери своего производства и не своего, стройматериалы, некоторые виды строительных работ
SAndriy1
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Додано: Сер 31 лип, 2019 14:05
Курси на 15:00 31.07:
https://obmen.lviv.ua/
25,10
https://obmenka24.kiev.ua/
25,15
https://obmenka.od.ua/
25,25
https://obmenka.kharkov.ua/
25,23
https://obmen.dp.ua/
25,15
https://obmenka.vinnica.ua/
25,20
https://obmin.chernivtsi.ua/
25,00
http://obmen.zaporizhzhe.ua/
25,25
http://obmin.khmelnitskiy.ua/
25,10
Середнє значення
25,1589
Вітаю 10/9/9 з заслуженою перемогою!
Нехай Вас не бентежить абсолютна похибка. Ви - єдиний, хто правильно спрогнозував напрямок руху курсу. А його теперішнє значення можна було вгадати лише випадково.
AlexTk
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Додано: Сер 31 лип, 2019 14:18
Поздравляю победителя и призеров!
SAndriy1
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Додано: Сер 31 лип, 2019 14:55
Вітаю,10/9/9.
На 15 серпня-25,6.
sinus
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